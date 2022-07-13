Pro Plan Kedi Mamalarında Zehirli Kimyasallar Tespit Edildi

Fransa'nın tehlikeli ürünlere karşı tüketiciyi bilgilendiren kurumu Rappel Conso, Pro Plan markalı kedi mamalarında zehirli kimyasal tespit ettiğini duyurdu. Kedilerin hayatını riske atan ürünlerle ilgili uyarılar yapıldı. İşte bilmeniz gereken her şey!

Türkiye'deki tüm kedi sahiplerini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Fransa devletine bağlı olan ve tehlikeli ürünlere karşı tüketiciyi bilgilendiren Rappel Conso adlı kurum, oldukça popüler bir kedi markası olan Pro Plan'ın bazı ürünlerinde kimyasal tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu mamaların kullanılmaması gerektiği konusunda uyarı yapan kurum, mamalarla ilgili detayları da paylaştı.

Fransa'daki kurumun yaptığı açıklamalardan hemen sonra da dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından Amazon'dan açıklama geldi. Kullanıcılarına bilgilendirme e-postası gönderen Amazon yetkilileri, bir geri ödeme programı başlatıldığını açıkladılar. Amazon, az sonra paylaşacağımız kodlara sahip mamalardan satın alan tüketiciler için geri ödeme yapacak. Rappel Conso'ya göre bu mamaların derhal imha edilmesi ve hayvanlar tarafından kullanılmaması gerekiyor.

"Yakın tarihte Pro Plan markalı mama aldım. Ne yapmalıyım?"

Evinizde kedi besliyor ve yakın zamanda da Pro Plan markalı mama almış olabilirsiniz. Doğrudan telaş yapmanıza gerek yok. Çünkü kedi sağlığı için tehlikeli olan kimyasallar, markanın tüm ürünlerinde değil; Somonlu Kısır Kedi Maması, Orijinal Kitten Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması ve Purina One Junior Tavuklu 1 ila 12 aylık Yavru Kedi Maması isimli ürünlerde tespit edildi. Satın aldığınız ürün bunlardan bir tanesi değilse, endişelenmenizi gerektiren bir durum yok. En azından şimdilik...

"Saydığınız ürünlerden bir tanesini aldım. Ne yapacağım?"

Eğer yukarıda saydığımız mamalardan bir tanesini aldıysanız, yapmanız gereken ilk şey, ürünün son kullanma tarihine bakmak olsun. Zira Rappel Conso'nun açıklamalarına göre kedilerin hayatını tehlikeye atabilecek mamaların son kullanma tarihi, 31 Mayıs 2023. Eğer elinizdeki mamanın son kullanma tarihi aynıysa, bu kez de GTIN ve parti kodu kontrolü yapmanız gerekecek.

Son kullanma tarihi, GTIN ve parti kodu nerede yazıyor?

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere, satın aldığınız poşetin genelde üst kısmında, ürünün son kullanma tarihi, GTIN ve parti kodunun yer aldığı bir bölüm bulunur. Bu bölgeyi bulduktan sonra da parti kodlarını ve GTIN kodlarını incelemeniz gerekmektedir.

Kimyasal tespit edilen kedi mamalarına ait parti kodları:

1324091108

1324091104

1325091106

Kimyasal tespit edilen kedi mamalarına ait GTIN:

7613036075534

7613033560064

7613033564642

20 Kasım 2021 ila 13 Nisan 2022 tarihleri aralığında üretilen mamalar risk altında

Rappel Conso tarafından yapılan açıklamalara göre kimyasal madde tespit edilen mamalar, 20 Kasım 2021 ila 13 Nisan 2022 tarihleri aralığında üretildi ve tüketicilere satıldı. Eğer bu tarihler aralığında mama satın aldıysanız, dikkatli olmanızda fayda var.

Risk, kaç kilogramlık mamalarda geçerli?

Rappel Conso'ya göre kimyasal karışan mamalar, 10 kilogramlık, 3 kilogramlık, 2 kilogramlık ve 400 gramlık paketler halinde satılan mamalar risk altında. Ancak şirket, Türkiye'de farklı ağırlıklara sahip paketler de getirmiş olabilir. Bu yüzden ağırlıktan ziyade parti numaralarını göz önünde bulundurun.

Amazon'un müşterilerine gönderdiği e-posta: