Prof. Dr. Ceyhan: Vakalardaki Düşüşün Tedbirlerle İlgisi Yok

COVID-19 vakalarındaki artışın hızlanmasıyla birlikte başlatılan 17 günlük ‘tam kapanmanın’ sonuna gelmek üzereyken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan sürecin verimliliği hakkında açıklama geldi. Bu azalmanın şu anda tedbir almayan ülkelerde bile doğal olarak görüldüğünü belirten Ceyhan, tam kapanmanın faydalarını henüz görmediğimizi; normalleşme sürecinin daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

17 günlük tam kapanma sürecinin sonuna gelirken uzman bir isimden sürecin faydasına dair açıklama geldi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, vaka sayılarında görülen azalmanın tam kapanma süreciyle hiçbir alakası olmadığını; gözlenen düşüşün pandeminin doğal süreciyle ilgili olduğunu açıkladı.

29 Nisan’dan beri süren tam kapanma sürecinin bitişinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısından önce alınan önlemlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, azalmanın tüm dünyada görülen bir doğal bir süreç olduğunu; vaka düşüşünün önlem alınmayan ülkelerde bile göründüğünü belirtti.

'Normalleşme önceliklere göre planlanmalı'

Habertürk kanalındaki bir programda konuşan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tam kapanma hakkında yaptığı açıklamalarla halka ve yetkililere çağrıda bulundu. Pandemi boyunca yapılan yanlışlara dikkat çeken Ceyhan, geçen sene haziran ayında, sonbaharda; bu sene de martta yapılan ‘normalleşme’ süreçlerinin hatalı olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Normalleşmenin kademeli olması doğru ama aynı zamanda kademelendirmenin nasıl yapıldığı da önemli. İlk başta şuna dikkat edeceğiz; açılması elzem olan sektörlerden başlayacağız. İkinci dikkat edeceğimiz nokta; bu normalleşmenin hem sektöre hem bize yararı olacak. Önce ilk açacağımız yerler salgının yani bulaşın esas kaynağı olan yerler olmamalı. Buna baktığımız zaman, esas kaynak üç tane; bir tanesi ev ortamı, ikincisi toplu taşıma araçları, üçüncüsü de iş yerleri.”

'Düşen vaka sayısı bizi yanıltıyor'

Açıklamalarına devam eden Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu anki vaka düşüşünün ülkemize has bir durum olmadığını, tedbir alınmayan ülkelerde bile bu düşüşün yaşandığını belirtti. Bu azalmanın yanılgıya sebep olduğunu vurgulayan Ceyhan, tedbirler tutarlı bir şekilde devam ederse tam kapanmanın etkisini görebileceğimizi ifade etti:

“Vakaların görülme yaş ortalaması giderek aşağıya iniyor. 65 yaş üzerinde vakalar daha çok belirti gösteriyor. Yaş aşağı indikçe belirti verme oranı azalıyor. Çocuklarda yüzde 5'e kadar iniyor. Biz sadece belirti verenlere test yaptığımız için artık oran düşüyor ve bizim yakaladığımız kişi sayısı azalıyor. Vaka sayısı dediğimiz virüs pozitif kişi sayısı çok değişmeyebilir ama hasta sayısı yani bizim yakaladığımız kişi sayısı belirgin derecede azabilir. Bu bizi yanıltmasın. Eğer böyle yaparsak, 'normalleşme' adı altında tedbirleri kaldırırsak hızlı bir artışla karşı karşıya kalırız. Bu sebeple 'normalleşme' kısıtlamadan daha zor ve dikkatli yapılması gereken bir düzenlemedir."