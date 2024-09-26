Sony, geçtiğimiz haftalarda tanıttığı PS5 Pro'nun ön sipariş sürecini 30. yıl dönemi özel konsollarıyla birlikte bugün başlatıyor.

Bugün PlayStation severler için büyük gün çünkü geçtiğimiz haftalarda tanıtılan PS5 Pro nihayet bugün ön siparişe açılacak. Dahası PS5 Pro'nun yanı sıra 30. Yıldönümü Özel PlayStation Koleksiyonu'nun tamamı da bugün satışa sunulacak ve stokların son derece sınırlı olması bekleniyor.

PS5 Pro ilk duyurulduğundan bu yana tepkilerin ana odağı konumunda, öyle ki Sony gerek belirlediği fiyat politikası gerek konsolun gücünü yansıtabilecek bir özel oyunun olmayışı ile satış tahminlerinde beklentilerin altında kalmış durumda.

Nostalji odaklı olacak 30. Yıl Dönümü Özel PlayStation Koleksiyonu ise PS1 temalı sınırlı sayıda PS5 Pro, PS5 Slim Dijital, 30. yıl dönümü özel DualSense Edge kontrol cihazı, standart DualSense kontrol cihazı ve PlayStation Portal'ı içeriyor.

PS5 Pro'ya Türkiye'den ön sipariş vermek mümkün mü?

Yeni PS5 Pro veya 30. Yıl Dönümü Özel PlayStation Koleksiyonu ürünlerini ön sipariş vermek istiyorsanız global tarafta PlayStation Direct bunun gerçekleştirilebileceği tek adres olacak. Keza PlayStation Direct için bir adet PlayStation Network hesabı gerekecek.

Ülkemizde ise PlayStation distribütörü Bilkom'dan herhangi bir ön sipariş bilgisi paylaşılmış değil. Doğal olarak ülkemizden ön sipariş vermek şu aşamada ne yazık ki mümkün değil ancak ilerleyen süreçte ürünlerin hem ithalatçı olarak hem de doğrudan Bilkom garantisiyle Türkiye pazarında yer alması bekleniyor.

Peki siz PS5 Pro almayı planlıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.