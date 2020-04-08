PS5 Kontrol Cihazı DualSense'in Farklı Renkte Tasarımları

Sony, dün akşam saatlerinde yaptığı bir açıklama ile PlayStation 5'in kontrol cihazı olan DualSense'i tanıttı. Kontrol cihazının iki renkli tasarımı dikkatlerden kaçmadı ve vakit kaybetmeyen oyunseverler, DualSense'in farklı renkte konsept tasarımlarını oluşturdular.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu PlayStation 5 için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde PlayStation 5 ile ilgili yaptığı açıklamalarda bu oyun konsolunun pek çok özelliğini açıkladı. Ancak oyunseverler, PlayStation 5'in tasarımı konusunda bugüne kadar en ufak bir ipucu yakalayamadılar. Şirket, dün itibarıyla da PlayStation 5'e hayat verecek yeni kontrol cihazını oyunseverlerin beğenisine sundu.

Sony tarafından yapılan açıklamalarda, "DualSense" olarak isimlendirilen bu kontrol cihazının bazı teknik özelliklerine değinildi. Ancak sadece bununla yetinmeyen şirket, DualSense'in tasarımını da gözler önüne serdi. Paylaşılan görüntülerde, DualSense'in iki temel renge sahip oluşu dikkatlerden kaçmadı. Çünkü bu tasarım, Sony için bir ilkti. Şirket, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü oyun kontrolcülerinde hep tek renkli tasarım tercih etmişti.

Sony, yeni oyun konsolunda kullanılacak DualSense için farklı bir renk seçeneği açıklamadı. Ancak oyunseverler, bu oyun kontrolcüsünün farklı renklere sahip olması durumunda nasıl görüneceğini merak ettiler. Hal böyle olunca da bazı oyunseverler, hiç vakit kaybetmeden DualSense'in farklı renkte tasarımlarını oluşturmaya başladılar.

DualSense için oluşturulan farklı renk seçenekleri

@RobertoSAGuedes: Birileri siyah renkli PlayStation 5 kontrolcüsünün maketini yapsın. Onu istiyorum.

@espacioninja: Klasik logo ve tuşlarla DualSense karanlık modu

@thefleshmonk: Farklı renklerde DualSense örnekleri

@LordBalvin: Photoshop kullanarak bazı renklerde DualSense tasarımları yaptım

@thefleshmonk: Her zaman satışta olan ama kimsenin istemediği renkler

@thefleshmonk: Xbox 360 renkleriyle DualSense

Daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi Sony, DualSense ile ilgili herhangi bir farklı renk seçeneği açıklamadı. Yani yukarıda gördüğünüz renklere sahip olan DualSense'leri hiçbir zaman göremeyebiliriz. Sony'nin ilerleyen günlerde çok daha fazla konuşulacağını, DualSense ile ilgili bu tarz tasarım çalışmalarının yapılmaya devam edebileceğini söyleyebiliriz.