PS5'in DualSense Kontrol Cihazı Uzun Bir Pil Ömrü Sunacak

Sony, PS5'in yeni DualSense kontrol cihazının uzun bir pil ömrüne sahip olacağını açıkladı. Teknoloji devi, uzun pil ömrüne rağmen oyunculara daha hafif bir kontrol cihazı sunmak istiyor.

Sony, PlayStation 5'in yenilikçi özelliklere sahip kontrol cihazı DualSense'i dün akşam resmi olarak tanıttı. Konsol üreticisi, PS5'in yeni DualSense kontrol cihazının kullanıcılara "uzun" bir pil ömrü sunacağını açıkladı.

Sony, DualSense için uzun pil ömrü vadetse de, yeni kontrol cihazını DualShock 4 ile karşılaştırmaktan kaçındı ve tahmini bir değer vermedi. Yine de DualSense'in dirençli L2 ve R2 tetiklerine ve dokunsal geri bildirim gibi birçok yeni özelliğe sahip olduğu düşünüldüğünde, pil ömründe aşırı bir artış olması beklenmiyor.

Sony'nin yeni kontrol cihazı uzun pil ömrüyle hafif tasarımı birleştirecek

PlayStation Blog'da yapılan açıklamada, "DualSense'in şarj edilebilir bataryası ile uzun bir pil ömrü sunmanın ve kontrol cihazının ağırlığını mümkün olduğunca azaltmanın yollarını aradık. DualSense, istediğimiz konfor seviyesine mükemmel ergonomi ile ulaşabilmemiz için çeşitli el boyutlarına sahip oyuncular tarafından test edildi." ifadeleri yer aldı.

Sony, kullanıcıların oyun oynarken sanki DualSense yokmuş gibi hissetmelerini hedefliyor. Konsol üreticisi, yeni kontrol cihazıyla oyuncuların kutuyu açar açmaz oyun dünyasına adım atmalarını istiyor. Şirket bu amacını, "Oyuncuların oyun oynarken kontrol cihazının kendi uzantısı gibi hissetmelerini istiyoruz. Öyle ki ellerinde olduğunu bile unutmalılar." şeklinde açıklıyor.

PS5'in yeni kontrol cihazı, oyuncuların uzun süre, yorulmadan oyun oynamalarını sağlayacak gibi görünüyor. Sony detaya inmese de, DualSense hakkında zaman içinde daha fazla bilgi sunacaktır.