Forza Horizon 5'in PS5'e çıkışına az bir süre kala oyunun Microsoft hesabı zorunluluğu ile geleceği ortaya çıktı.

Forza Horizon 5, çıkışının üzerinden yıllar sonra artık PS5 için piyasaya sürülecek fakat bugün ortaya çıkan yeni bir gelişme oyunu PS5'te almayı düşünenleri rahatsız edebilir.

Does It Play? tarafından paylaşılan bilgilere göre PS5'teki ilk Forza Horizon oyunu olacak bu yapım, kullanıcıların hem bir PSN hesabına hem de PS5 üzerinde bir Microsoft hesabına sahip olmasını zorunlu kılıyor. Oyuna giren PS kullanıcıları, bu hesapları bağlamadan devam edemeyecek.

Oyuna girerken Microsoft hesabı bağlamak gerekecek

Sadece dijital olarak piyasaya sürülecek olan oyun, fiziksel bir kopyaya sahip olmayacak. Bu da PlayStation oyuncularının Microsoft hesabı olmadan oyunu oynamasının imkânsız olduğu anlamına geliyor. Ayrıca, oyunun oynanabilirliği ve sahipliği yalnızca PSN üzerinden değil, aynı zamanda Microsoft’un hesap sistemine de bağlı olacak. Bu durum, her iki şirketin de hizmeti sona erdirme yetkisini elinde bulundurmasını sağlıyor.

29 Nisan'da PS5 için piyasaya sürülecek olan Forza Horizon 5 aynı zamanda Playground Games tarafından duyurulan yeni Horizon Realms güncellemesi ile birlikte gelecek. Bu güncelleme, oyunculara daha önce popüler olmuş Evolving Worlds içeriklerini ve çeşitli sürprizleri keşfetme şansı tanıyacak.

İlk olarak Xbox ve PC için 2021 yılının Kasım ayında piyasaya sürülen Forza Horizon 5, ilk haftasında 10 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak Xbox tarihinin en büyük lansmanını gerçekleştirmişti.