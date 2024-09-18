Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 Pro, grafik kalitesi anlamında bir önceki konsoldan çok daha ileride olacak gibi duruyor.

Sony PlayStation 5 Pro yakın zamanda duyuruldu. Bu konsolların fiyatları biraz yüksek olacak. Peki aradaki fiyat farkı -ki ülkemizde ciddi bir fark söz konusu- konsolun grafikleri ile kıyaslandığında kabul edilebilir bir fark mı? Gelin görsellere birlikte bakalım.

Final Fantasy 7 Rebirth

Final Fantasy 7 Rebirth için birkaç dakikalık kısa bir video yayımlandı ve oyunun PlayStation 5 Pro'da nasıl gözükeceği gösterildi. Oyunun 60 FPS'teki performansına baktığımızda aradaki fark oldukça net bir şekilde gözükebiliyor. Ayrıca bu yapımda görseller daha net, daha katı ve standart konsolda yaşanan görüntülerin çamurlaşması gibi sorunlar olmuyor.

Karşılaştırma videosunu buradan izleyebilirsiniz:

Marvel's Spider-Man 2

Sol tarafta klasik PlayStation 5'teki görüntü, sağ tarafta ise PS5 Pro'daki görüntü karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta hem gölgelerin daha net olduğunu ve renklerin çok daha doygun olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca uzak tarafta kalan görsellere baktığımızda da daha net, yırtılmayan görseller karşımıza çıkıyor.

Hogwarts Legacy

İki konsol arasındaki farkı belki de en net anlatan fark, flamaların mermer zemindeki yansımasında göze çarpıyor. Ayrıca doğru gölge, daha net arka plan figürleri ve daha net temiz arka plan görselleri karşımıza çıkıyor.

God of War: Ragnarok

Çok da aralarındaki farkı anlatmaya gerek olmayan bu iki görselde, solda yer alan Kratos sağda yer alan Kratos'un hasta olmuş ve sönmüş bir ateşin başında oturan hâli gibi gözüküyor.