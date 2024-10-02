Sony'nin geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu yeni konsolu PS5 Pro, satış beklentilerinin altında kaldı.

Sony, uzun süredir söylentileri dolaşan ve son dönemde sızıntıları da gün yüzüne çıkan PS5 Pro'yu geçtiğimiz haftalarda tanıtmıştı. Şirketin bugüne kadar ürettiği en güçlü konsol olarak lanse edilen PS5 Pro, uzunca süredir merakla bekleniyor olsa da fiyat etiketiyle birlikte kullanıcıların tepkisini çekmişti.

Ardından geçtiğimiz günlerde satışa açılan PS5 Pro, resmî olarak satış rakamlarına sahip olmasak da beklenen satış başarısını yakalayamamış gibi görünüyor.

PS5 Pro elbette önceki nesildeki PS4 Pro gibi daha niş bir ürün. Dolayısıyla bir anda on milyonlarca satış gerçekleştirmesi beklenmiyor fakat The Verge'den gazeteci Tom Warren'ın aktardığına göre ABD ve İngiltere’deki stokların tükenmemesinin arkasında yüksek fiyat etiketinin olduğu düşünülüyor.

PS5 Pro ön siparişlerinde stoklar yerli yerinde

Sosyal medyada ise oyuncular PS5 Pro'nun çıkışını 2020 yılında piyasaya sürülen standart PS5 ile karşılaştırıyor. PS5'in piyasaya çıktığı dönemde pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve oyunlara olan talepteki artış, konsolun karaborsada satılmasına ve uzun süre boyunca bulunamamasına yol açmıştı. Ardından zamanla üretim ve dağıtım normalleşti ve PS5 daha erişilebilir bir konsol olmaya başladı.

PS5 Pro için ise farklı bir senaryo yaşanıyor. Konsolun yüksek fiyatı eleştirilerin ana odağı olsa da diğer bir faktör ise bu neslin, özellikle AAA oyunlarda eksiklik yaşaması. Mevcut oyunların çoğu bir önceki nesilde bile çalışabildiğinden, oyuncular için bu yeni ve pahalı konsolu almak cazip bir seçenek hâline gelebilmiş değil.

Sony'den satışlarını artırmak için bir adım gelip gelmeyeceği bilinmiyor ancak yıl sonu sürecindeki satışların ne durumda olacağını hep birlikte göreceğiz.

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