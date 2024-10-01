Japonya'da karaborsacıların PS5 Pro 30. Yıl Versiyon almalarına engel olmak için PSN aktivitesi şartı getirdi.

Sony'nin konsol dünyasını değiştiren konsolu PlayStation bu yıl 30. yaşını kutluyor. Bu kutlamalar kapsamında da ilk konsollar ile benzer bir estetiğe sahip olan özel PS5 Pro modelleri satışa çıkmış ve çok kısa bir süre sonra da ikinci el satış sitelerinde fahiş fiyatlar görmeye başlamıştık.

Benzer bir durumun Japonya'da da yaşanmasını istemeyen Sony yeni bir adım attı. Buna göre PS5 Pro almak isteyenler, son on yılda en az 30 saatlik PSN aktivitesine sahip olmak zorundalar. Aksi takdirde yeni konsol için ön sipariş veremeyecekler. Bu özel konsollar ön siparişe çıktığı gibi tükeniyor.

26 Eylül'de ön siparişe çıkmıştı

PS5 Pro'nun 30. yıl özel versiyonu 26 Eylül'de satışa çıkmıştı. Bu özel versiyon PS5 Pro konsol ve beraberinde gelen aksesuarlar, ilk PlayStation konsolların renklerine ve tasarım diline sahipler. Sony, bu konsollardan sadece 12 bin 300 adet üreteceğini açıklamış ve bu açıklama da oyunseverleri üzmüştü.

Japon oyunseverler Sony'nin önlem almasından yana memnun ancak firmanın daha fazla önlem alabileceğini de belirtiyor. Benzer bir düzenleme ABD ve Avrupa'da da yapılmış ancak karaborsacıları durdurmaya yetmemişti.

PS5 Pro'nun bu özel sürümü hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Konsolun teslimatı ise 21 Kasım'da başlayacak.