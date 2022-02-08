Günümüzde en yaygın kullanılan görüntü düzenleme programlarından biri olan Adobe Photoshop ile hazırlanan belgelerin formatı olan .psd uzantılı PSD dosyası nedir, ne işe yarar, nasıl açılır gibi merak edilen soruları tüm detaylarıyla inceledik ve bu dosyayı açabileceğiniz ücretsiz uygulamalardan bahsettik.

Bir grafik tasarımcı olmasanız bile mutlaka Adobe Photoshop programını duymuşsunuzdur. Duymuşsunuzdur çünkü günümüzde en yaygın kullanılan görüntü düzenleme programıdır. Bu program üzerinden hazırlanan belgeler .psd uzantılı PSD dosya formatında saklanır. PSD dosyaları çoğu kullanıcının kafasını karıştırıyor çünkü kendi programı olmadan üzerinde işlem yapmak epey zor.

PSD dosyası ile işlem yapıyorsanız Adobe Photoshop kullanmanız sizin için en doğrusu olacaktır. Çünkü Adobe lisanslı bu dosya formatı, en iyi bu programda çalışıyor. Yine de PSD dosyasını açmak, dönüştürmek ve bazı düzenlemeler yapmak için kullanabileceğiniz alternatif uygulamalar var. Gelin PSD dosyası nedir, ne işe yarar, nasıl açılır, nasıl dönüştürülür gibi merak edilen sorulara yakından bakalım.

PSD dosyası nedir?

Adobe tarafından geliştirilen popüler görüntü düzenleme programı Adobe Photoshop ile hazırlanan belgeler .psd uzantılı PSD dosya formatında saklanır. Adobe tarafından lisanslanmış olan PSD dosyası içinde katmanları, vektörleri, şekilleri, şeffaflıkları, resimleri, nesneleri, filtreleri ve metinleri barındırır.

PSD dosyası ne işe yarar?

Adobe Photoshop kullanılarak hazırlanmış bir belge pek çok kişiye tek bir görsel olarak görünebilir. Ancak içinde pek çok katman, vektör, filtre ve benzeri olabilir. Tüm bu katmanları görmek ve düzenlemek için belgenin .psd uzantılı PSD dosyası olarak kaydedilmesi gerekir. Böylece bir sorun oluştuğu zaman belge içindeki katmanlar üzerinde yeniden düzenleme yapılabilir.

PSD dosyaları maksimum 30 bin piksel yükseklik ve genişliğe sahip, maksimum 2 GB boyutunda olan dosyalardır. PSD ile benzeyen PSB dosyası da yine bir Adobe Photoshop dosyasıdır ancak o 300 bin piksele ve 4 eksabayt dosya boyutuna sahip olabilir. Karışıklık yaşamamak için elinizdeki dosyanın PSD dosyası olduğundan emin olmalısınız.

PSD dosyası nasıl açılır?

.psd uzantılı PSD dosyası Adobe Photoshop tarafından hazırlanan belgelerin dosya formatı olduğu için açmak için kullanılacak en iyi program da yine Adobe Photoshop’tur. Adobe tarafından geliştirilen pek çok farklı program da PSD dosyalarını açabilir ancak görüntüleme ve düzenleme için en başarılı program Adobe Photoshop olacaktır.

PSD dosyası açmak için kullanabileceğiniz ücretsiz uygulamalar:

Adobe Photoshop güzel ama kullanmak için epey bir ücret ödemek gerekiyor ve yalnızca birkaç PSD dosyası açmak için neden para vereyim diye düşünüyorsanız GIMP görüntü düzenleme programını kullanabilirsiniz. Buradaki bağlantı üzerinden indirerek kullanabileceğiniz GIMP ile PSD dosyalarını açabilir ve düzenleme yapabilirsiniz.

PSD dosyalarını ücretsiz olarak açmak ve görüntülemek için kullanabileceğiniz diğer uygulamalar; buradan indirebileceğiniz paint.net ve buradaki bağlantı ile ulaşarak online olarak kullanabileceğiniz Photopea internet sitesidir. Bunların dışında pek çok farklı görüntü düzenleme uygulamasının da PSD dosyalarını açabildiğini biliyoruz.

Bu noktada bir parantez açmak gerekiyor. PSD dosyalarını açmak için kullanabileceğiniz pek çok farklı ücretsiz alternatif olsa da maalesef hiçbiri Adobe Photoshop gibi çalışmayacaktır. PSD dosyasını açarsınız ama katmanları göremezsiniz, istediğiniz düzenlemeyi yapamazsınız ya da illa bir sorun çıkar. Yani en iyi seçenek yine Adobe Photoshop’tur.

PSD dosyası dönüştürme işlemi:

Adobe Photoshop ile hazırlanan .psd uzantılı PSD dosyalarını JPG, PNG, BMP ve GIF gibi pek çok farklı dosya formatına dönüştürmeniz mümkün. Bunun için yapmanız gereken PSD dosyasını Adobe Photoshop üzerinden açmak, Dosya sekmesini genişletmek, Farklı Kaydet seçeneği üzerinden dilediğiniz formatı seçerek kaydetmektir.

PSD dosyası dönüştürme işlemi için de kullanabileceğiniz Adobe Photoshop alternatifi ücretsiz bir uygulama var. Yukarıda bağlantısını verdiğimiz Photopea internet sitesi üzerinden online olarak PSD dosyalarını PNG, JPG, PDF, SVG , GIF ve WEBP formatına Farklı Kaydet seçeneği ile dönüştürebilirsiniz. Ancak dönüştürme işlemi için de en iyi seçeneğin Adobe Photoshop olduğunu hatırlatalım.

'PSD dosyası açılmıyor' sorunu nasıl çözülür?

Adobe Photoshop ile hazırlanan .psd uzantılı PSD dosyalarını açmanın, dönüştürmenin ve düzenlemenin ilk ve en etkili yolu Adobe Photoshop kullanmaktır. Yukarıda bağlantılarını verdiğimiz ücretsiz uygulamaları kullanarak da PSD dosyalarını açabilir, dönüştürebilir ve düzenleyebilirsiniz. Ancak sorunlarla karşılaşmanız mümkün.

PSD dosyası açılmıyorsa öncelikle Adobe Photoshop ile açmayı denediğinizden emin olun. Hala açılmıyorsa sorun, dosyanın kendisinde olabilir. PSD dosyasını edindiğiniz kaynak ile iletişime geçerek dosyayı yeniden isteyin. Dosya bozuk ya da hasarlı olabilir. Çünkü alternatif uygulamalar sorun yaratsa bile bozuk olmayan bir PSD dosyası mutlaka Adobe Photoshop ile açılır.

Adobe Photoshop ile hazırlanan .psd uzantılı PSD dosyası nedir, ne işe yarar, nasıl açılır, nasıl dönüştürülür gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu dosyayı ücretsiz olarak açmak, düzenlemek, dönüştürmek için kullanabileceğiniz alternatif uygulamalardan bahsettik.