PttAVM, yılın son pazar gününe özel hem satıcıların hem de tüketicilerin sevineceği bir indirim kampanyası duyurdu. Kampanya dahilinde milyonlarca ürünün indirime gireceği söyleniyor.

Türkiye’nin en popüler e-ticaret platformlarından biri olan PttAVM, tüketicilere, KOBİ’lere ve e-ticaret sektöründe faaliyetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla 27 Aralık tarihinde ‘Büyük İndirim Günü’ adında bir kampanya başlatacak.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, her yılın son pazar gününden yılın son gününe kadar sürecek, geleneksel bir kampanya başlatacaklarını ifade ederken; “Kampanya ile vatandaşlarımızın yeni yıl ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamalarını sağlıyoruz.” şeklinde konuştu.

Kampanyanın herkese fayda sağlamasına özen gösterdiklerini ifade eden Gülten, “Kampanya kapsamında, özellikle pandemi süreciyle satışlarında düşüş yaşayan KOBİ ve ulusal markalarımıza, “stoklarınızı birlikte bitirelim” anlayışıyla satışlarını artırma imkânı sağlanması ve finansal olarak destek olunması amaçlanıyor. PttAVM.com olarak tedarikçilere kargo desteği, ücretsiz ürün tanıtımı ve reklam desteği gibi çeşitli ayrıcalıklar da sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

PttAVM.com’un ‘Büyük İndirim Günü’ kampanyasıyla elektronikten ev ürünlerine kadar milyonlarca ürünü uygun fiyatlı satın alma imkanı sunacağını belirten Gülten, “Dinamik yapısını ve kolay kullanım avantajını, ekonomik satış vizyonuyla birleştirerek, etkili bir alışveriş imkânı sağlayan PttAVM, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli bir alışveriş deneyimi sunuyor” şeklinde konuştu.