Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

PUBG'yi Geliştiren Brendan Greene Stüdyosunu Küçültüyor: İptal Edilen Oyunlar da Var!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

PUBG'yi hayata geçiren Brendan Greene, mevcut stüdyosu PlayerUnknown Productions'ı küçültmeye karar verdi.

PUBG'yi Geliştiren Brendan Greene Stüdyosunu Küçültüyor: İptal Edilen Oyunlar da Var!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun sektöründe "PlayerUnknown" lakabıyla tanınan ve 2017 yılında piyasaya sürdüğü PUBG ile Battle Royale çılgınlığını başlatan Brendan Greene, radikal bir karara imza attı.

2021 yılında ana şirket Krafton’dan ayrılarak kendi bağımsız stüdyosu PlayerUnknown Productions’ı kuran ünlü geliştirici, stüdyosunda küçülmeye gittiğini duyurdu. Yapılan resmî açıklamaya göre şirket, sayısı tam olarak belirtilmeyen personeliyle yollarını ayırırken, bir süredir üzerinde çalıştığı survival roguelike türündeki oyunu "Prologue: Go Wayback" projesinin geliştirme sürecini de tamamen iptal etti.

İçerikten Görseller

PUBG'yi Geliştiren Brendan Greene Stüdyosunu Küçültüyor: İptal Edilen Oyunlar da Var!
2
2

Prologue: Go Wayback ücretsiz oluyor

2

Geçtiğimiz yıldan bu yana Steam ve Epic Games Store platformlarında Erken Erişim aşamasında bulunan Prologue: Go Wayback için yolun sonu görünmüş durumda.

Geliştirme süreci tamamen durdurulan oyun, bu kararla birlikte Erken Erişim olarak yer aldığı platformlarda kalmaya devam edecek ancak bundan sonra tamamen ücretsiz olarak erişilebilecek. Brendan Greene, oyunu daha önce 20 dolar ödeyerek satın almış olan oyuncuların paralarını nasıl geri alabileceklerine dair çeşitli iade yöntemlerini aktif olarak "incelediğini" de sözlerine ekledi.

Peki sebep neydi?

2

Yaşanılan bu küçülme ve iptal kararının arkasında yatan temel sebep ise stüdyonun kendi bünyesinde geliştirdiği oyun motoru "Melba" olarak gösterildi.

PlayerUnknown Productions, Melba isimli bu özel teknolojinin geliştirme maliyetlerinin inanılmaz derecede yüksek olması nedeniyle böyle bir bütçe optimizasyonuna gitmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Stüdyo, Prologue: Go Wayback haritalarını oluştururken de bu Melba motorundan faydalanmıştı.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 472 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

FC 26'ya Türk Milli Takımı Geldi: İşte Oyuncularımızın Reytingleri

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Days of Play İndirimlerinde 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 16 PlayStation Oyunu

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

Days of Play 2026 Başladı: 40'tan Fazla PlayStation Oyununu Ücretsiz Deneyebilirsiniz (2025 Yılın Oyunu Dahil)

780 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

780 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

Metin2 TR'ye Özel Ban Affı Başladı: Nasıl Başvurulur?

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi

PS Plus Abonelerine Haziran'da Sunulacak Ücretsiz Oyunlar Açıklandı: 4 Bin TL’lik Oyun Paketi

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Ertelenmemiş Olsaydı Bugün GTA 6 Oynuyor Olacaktık...

Pubg Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: 1,3 Milyon TL'ye Hala Araba Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: Elroq’ta 850 Bin TL İndirim Var!

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: HR-V’de 150 Bin TL İndirim!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 Volkswagen Fiyat Listesi Açıklandı: Bayi Fiyatıyla Liste Fiyatı Arasında Yüz Binlerce TL Var!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Haziran 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: 4 Milyon TL'den Ucuz Otomobil Kalmadı!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com