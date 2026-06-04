PUBG'yi Geliştiren Brendan Greene Stüdyosunu Küçültüyor: İptal Edilen Oyunlar da Var!

PUBG'yi hayata geçiren Brendan Greene, mevcut stüdyosu PlayerUnknown Productions'ı küçültmeye karar verdi.

Oyun sektöründe "PlayerUnknown" lakabıyla tanınan ve 2017 yılında piyasaya sürdüğü PUBG ile Battle Royale çılgınlığını başlatan Brendan Greene, radikal bir karara imza attı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

2021 yılında ana şirket Krafton’dan ayrılarak kendi bağımsız stüdyosu PlayerUnknown Productions’ı kuran ünlü geliştirici, stüdyosunda küçülmeye gittiğini duyurdu. Yapılan resmî açıklamaya göre şirket, sayısı tam olarak belirtilmeyen personeliyle yollarını ayırırken, bir süredir üzerinde çalıştığı survival roguelike türündeki oyunu "Prologue: Go Wayback" projesinin geliştirme sürecini de tamamen iptal etti.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Prologue: Go Wayback ücretsiz oluyor

Geçtiğimiz yıldan bu yana Steam ve Epic Games Store platformlarında Erken Erişim aşamasında bulunan Prologue: Go Wayback için yolun sonu görünmüş durumda.

Geliştirme süreci tamamen durdurulan oyun, bu kararla birlikte Erken Erişim olarak yer aldığı platformlarda kalmaya devam edecek ancak bundan sonra tamamen ücretsiz olarak erişilebilecek. Brendan Greene, oyunu daha önce 20 dolar ödeyerek satın almış olan oyuncuların paralarını nasıl geri alabileceklerine dair çeşitli iade yöntemlerini aktif olarak "incelediğini" de sözlerine ekledi.

Peki sebep neydi?

Yaşanılan bu küçülme ve iptal kararının arkasında yatan temel sebep ise stüdyonun kendi bünyesinde geliştirdiği oyun motoru "Melba" olarak gösterildi.

PlayerUnknown Productions, Melba isimli bu özel teknolojinin geliştirme maliyetlerinin inanılmaz derecede yüksek olması nedeniyle böyle bir bütçe optimizasyonuna gitmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Stüdyo, Prologue: Go Wayback haritalarını oluştururken de bu Melba motorundan faydalanmıştı.