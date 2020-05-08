PUBG'nin Geliştiricisi, Battle Royale Üzerine Konuştu

PUBG'nin geliştiricisi olan ve birçok oyuna ilham veren Brendan Greene, Battle Royale oyunları ve bu oyunların geleceğine ilişkin konuştu. Bu oyun türünü kendisinin yaratmadığını söyleyen Greene, ilk etapta PUBG'nin bu kadar popüler olmasını beklemediklerini de sözlerine ekledi.

2017 yılında piyasaya çıkan ve çıkışının ardından büyük bir başarı yakalayarak Fortnite, Apex Legends ve Call of Duty: Warzone gibi oyunlarla birlikte 'Battle Royale' adı verilen türün en bilindik örneklerinden olan PlayerUnknown's BattleGrounds ya da bilinen adıyla PUBG'nin geliştiricisi Brendan Greene, oyunun gelişimi ve Battle Royale oyunlarının geleceğine ilişkin uzun bir röportaj verdi.

VICE'a konuşan Greene, son kalan kişiye kadar savaşma türünü kendisinin icat etmediğini söylüyor ancak Greene, Battle Royale oyunlarında uçağa toplanan kişilerin geniş bir araziye (örneğin bir adaya) konumlandırılarak hayatta kalma stratejileri uygulamalarını sağlama yöntemini DayZ'nin Arma 3 versiyonunda geliştirdi. Bu versiyonun başarı sağlaması üzerineyse Greene, H1Z1'de danışman olarak çalışmaya başladı.

PUBG'nin beklenmedik başarısı:

Üzerinde üç sene çalıştıktan sonra 2017 yılında PUBG'yi yayınlayan Greene, oyunun aralık ayında yayınlanmasının ardından Steam'de 3 milyonun üzerinde eş zamanlı oyuncuya ulaşmasını beklemiyormuş. İlk etapta CS:GO sayılarına ulaşabileceklerini düşünen Greene, sunucularının eş zamanlı kullanıcı üst limitini, ulaşamayacaklarını düşündükleri için 1 milyon kişi olarak belirlemiş.

Greene, PUBG'nin erken başarısını öncelikle oyunun temposuna ve oyunun aksiyon patlamalarıyla dengelenmesine bağlıyor. Geliştirici, ikinci olaraksa oyunun tamamen adil oluşunu sebep olarak gösteriyor. Her oyunun farklı olmasını istediğini kaydeden Greene, bunun bir oyuncuyu test etmenin en iyi yolu olduğunu düşünüyor. Greene'in bu konudaki düşüncesi şöyle: "Her koşulda iyi misin yoksa alışkın olduğun yalnızca tek bir koşul mu var?"

Greene'e göre insanları hâlâ PUBG'ye çeken şey, bu karar verme ve kartlarını doğru oynama tercihi. Greene, oyuncuları birbirlerine karşı harekete geçirmek gibi küçük bir fikrin bir oyun türü hâline dönüşmesinin kendisini mahcup ettiğini söylerken temel fikrin, esnekliğinin oyun geliştiricilerin ondan hâlâ verim alabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Greene, Battle Royale türünün geleceğinin olduğunu düşünse de yeni oyunların daha özgün fikirler ortaya çıkarması gerektiğini belirtiyor.

Greene, GTA Online'a benzer bir gerçek yaşam oyun modunun PUBG için de olabileceğini, oyunculara kendi projelerini yapabilmek için araçlar temin ederek bunun gerçekleşebileceğini düşünüyor.