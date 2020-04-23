PUBG, Hileciler İçin Yeni Önlemlerini Duyurdu

Battle Royale oyun türü denince akla ilk gelenlerden olan PUBG, bir süredir hile yapan kullanıcılar sebebiyle baş ağrısı çekiyordu. Oyunun geliştirici ekibi, sinirleri alt üst eden hilecilere karşı alınacak yeni ve etkili önlemleri açıkladı.

En son teknolojileri oyunlarına entegre etmek için çaba gösteren ve bu sayede hem oyun deneyimini hem de oyuncu deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen oyun geliştiricileri, sektörde galip gelebilmek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Oyun geliştiricilerinin bu emeklerine karşın bazı kötü amaçlı kişiler, oyunlarda hile kullanarak hem diğer oyuncuların morallerini düşürüyor hem de oyunu geliştiren kişilerin hilenin önüne geçebilmek için ek mesai harcamasına sebep oluyor. Battle Royale oyun türünün üstatlarından PlayerUnknown’s Battleground (PUBG) ise hilecilerin heveslerini kursaklarında bıraktıracak yepyeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

PUBG kararlı; 2020'de hileye elveda

Dünya üzerine en çok oynanan Battle Royale oyunlarından olan PUBG'yi oynayan sayısı hâlâ fazla olsa da PUBG oyuncuları, oyun içerisinde hile yapan kişilerden bıkmış durumda. Hilecilere dayanamayan oyuncular ise yavaş yavaş oyunu terk etmeye başladı. Ne var ki, oyunun geliştirici ekibi son yayınladığı blog yazısında hileler ile nasıl savaşacaklarını açıkladı.

2020 yılı içerisinde hileye çözüm bulacağını ve performansı gerçek anlamda iyi düzeye çıkaracağını söyleyen PUBG geliştiricileri, yaptıkları paylaşımın başında dünyanın geneline yayılarak pandemi hâline gelen koronavirüs sebebiyle çalışmalarında yavaşlık yaşadıklarını belirtiyorlar.

PUBG'de hilelerin önüne nasıl geçilecek?

Geliştirici ekip, hileciler ile seviye seviye savaşacağına dikkat çekiyor. İlk olarak hile yapma ve hackleme girişimlerine karşı önleyici tedbirleri geliştirilecek iken güvenlik önlemleri bunlarla sınırlı kalmayacak ve PUBG'de iki faktörlü doğrulama özelliği sunulacak.

Silah, araç ve karakterlerin kodlarındaki zayıf noktaların tespitini yapacak olan PUBG geliştirici ekibi, bu zayıflıkları gidererek hile yapmaya yeltenen kişilerin oyuna müdahale etme işlemlerini fazlasıyla zorlaştıracak. Bu doğrultuda başka yöntemler denemek isteyen kötü amaçlı kişiler, oyunun hile karşıtı yazılımı tarafından kolaylıkla fark edilebilecek.

Günümüze kadar milyonlarca kullanıcıyı hile yaptıkları için oyundan uzaklaştırmış olan PUBG, bu sisteminde de iyileştirmeler gerçekleştirecek ve hile yapmaya çalışan kullanıcıların oyundan otomatik uzaklaştırılmasını mümkün kılacak.