PUBG PC Sürümü, Bir Hafta Boyunca Ücretsiz Oldu

Uzun bir zamandır beklenen ücretsiz PUBG haftası başladı. 9-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekeştirilecek etkinlik boyunca oyuncular, PUBG: Battlegrounds'ı Steam üzerinden ücretsiz bir şekilde oynayabilecek.

Dünyanın en çok oynanan battle royale oyunlarından PUBG hakkında uzun zamandır ücretsiz olacağına dair iddialar ortaya atılıyordu. Hatırlayacak olursanız biz de sizlerle bu iddiaları paylamış, yapımcıların önümüzdeki dönemde yapacağı ücretsiz PUBG haftasından sonra oyunu ücretsiz yapıp yapmayacağına karar vereceğini aktarmıştık.

Oyunu hala oynamamış veya satın almamış oyuncuların bir süredir beklediği ücretsiz PUBG haftası başladı. Sadece Steam kütüphanesinde yer alan PUBG için geçerli olacak bu etkinlik, 9-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Bu etkinlikten sonra PUBG: Battlegrounds tamamen ücretsiz olabilir

Geçtiğimiz günlerde efsanevi battle royale oyunu PUBG'nin ismi, Krafton tarafından sessiz sedasız bir şekilde değişmişti. Yavaş ancak emin adımlarda marka kimliğini yenilemeye giden oyunun yapımcısı, yeni ismi PUBG: Battlegrounds olarak belirledi.

Uzun bir süredir PUBG'nin PC versiyonunu ücretsiz yapmayı düşünen ve bir yandan da PUBG'nin yeni oyunu PUBG: New State üzerine yoğunlaşan Krafton, oyun severlerin merakla beklediği ücretsiz PUBG haftasının başladığını duyurdu. Eğer önceki iddialar doğruysa Krafton, ücretsiz PUBG haftasında oyuncuların tepkilerinden yola çıkarak oyunu tamamen ücretsiz yapabilir.

PUBG:Battleground ücretsiz bir şekilde nasıl oynanır?

oyuna kaldığınız yerden devam etmek isterseniz, 89 TL'lik ödeme yapabilirsiniz. Ücretsiz PUBG haftası etkinliğine katılmak isteyen oyuncuların izlemesi gereken yol son derece basit. Bunun için öncelikle buraya tıklayarak Steam'de yer alan PUBG: Battlegrounds'a gitmeniz ve ardından hemen aşağıda yer alan Oyunu Oyna seçeneğine tıklayarak oyunu kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Etkinlik bittikten sonraisterseniz, 89 TL'lik ödeme yapabilirsiniz.

Etkinlikle birlikte gelen yeni görev ve ödüller