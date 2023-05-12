QCY'nin uygun fiyatlı kulaklığı T13 ve T13 ANC'yi inceleme fırsatı bulduk. Bir süredir elimizde olan bu iki kulaklığı tüm yönleriyle incelemeye çalıştık.

Soğuk kış günlerini artık geride bıraktık. Önümüzde rüzgara karşı özgürce yolculuğa çıkacağımız günler var. Haliyle bu yolculuklarda olmazsa olmazlar arasında kulaklık da vardır. Sahilde güneşlenirken kulaklığınızı takıp sevdiğiniz müzik eşliğinde güneşlenmeyi kaçınız özlediniz?

Bugün dünyanın en büyük 5 kulaklık üreticisinden biri olan QCY'nin T13 ve T13 ANC kulaklık modellerini inceleyeceğiz. Tam bir fiyat performans odaklı olan bu kulaklıklar, rakipleri gibi binlerce TL'lik fiyatlar yerine çok daha uygun bir fiyatla geliyorlar. Buna rağmen son derece başarılı bir performans vadettiğini söyleyebiliriz. O zaman hızlıca incelememize geçelim.

QCY T13 ve QCY T13 ANC'nin ses performansıyla başlayalım: Fiyatına göre neler vadediyorlar?

Öncelikle bu iki kulaklık arasında en önemli fark aktif gürültü önleme. Onun dışında da ufak farklılıklar olsa da hem tasarım hem de performans açısından birbirine yakınlar. QCY T13'le yaptığım incelemelerde kulaklığın ses performansının kaliteli müzik dinlemek için yeterli olduğunu gözlemledim. Ses seviyesi olarak da iyi iş çıkaran QCY T13, 7,2 milimetrelik dinamik sürücülere sahip.

QCY T13 ANC'ye geldiğimizde ise aktif gürültü önlemenin de etkisiyle sizi doğrudan müziğin içine çekecek bir deneyim yaşamanızı sağlıyor. 10 milimetrelik dinamik sürücülerle gelen T13 ANC, yaptığım incelemeye göre tam bir fiyat-performans ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

QCY T13 ve QCY T13 ANC'nin yeterli bass performansı sizi müziğin içine çekecek.

QCY T13 ve T13 ANC'nin başarılı olan yönlerinden biri de bass performansı. Temiz ve yüksek bir bass seviyesine sahip kulaklıklar, bass müzik dinlemeyi seven ancak çok yüksek fiyatlara kulaklık almak istemeyen kişiler için rahatlıkla tercih edilebilir.

QCY T13 ANC'de bulunan aktif gürültü önleme ile kendinizi ortamdan soyutlayabilirsiniz.

QCY T13 ANC'yi burada biraz ayırmak gerekiyor. Aktif gürültü önleme, özellikle son yıllarda kulaklıklarda ayırıcı bir özellik olmaya başladı. Dış ortam sesini kulağınıza verdiği frekansla kesen kulaklıklar, sizi gereksiz gürültüden uzaklaştırıyor. QCY T13 ANC'nin aktif gürültü önlemesine baktığımızda çok boğucu düzeyde olmadan ortamdaki rahatsız edici gürültüyü kesebildiğini gördüm. Bu da QCY T13 ANC'nin binlerce TL'yi bulan ANC'li kulaklıklara karşı iyi bir alternatif olduğunu bizlere gösteriyor.

Her kulaklıkta ikişer tane olacak şekilde toplamda 4 mikrofonla sesiniz karşı tarafa net bir şekilde ulaştırılıyor.

Her iki kulaklık modelinde de toplamda 4 tane mikrofon deliği bulunuyor. Yaptığım incelemelerde mikrofonların sesli görüşmelerde yeterli olduğunu gördüm. Çok mükemmel değiller, ancak görüşme yaptığım kişilerin beni anlayabildikleri geri bildirimini almak bu noktada yeterliydi.

QCY T13 ve QCY T13 ANC, şık tasarımlarıyla kulağınıza rahat bir şekilde oturuyor.

QCY T13 ve T13 ANC, benzer olsalar da farklı tasarımlarla geliyorlar. T13'ün kutusu daha köşeliyken kulaklıkların kendisinde oval bir tasarım tercih edilmiş. T13 ANC'nin ise kutusunun çok daha oval bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Kulaklık kısmında ise hem köşeli hem de oval bir tasarım karıştırılarak kullanılmış. İki kulaklık tasarımının da kulağınıza rahatlıkla oturduğunu söyleyebilirim.

QCY T13 ve QCY T13 ANC'nin kutuları uzun batarya ömrü ve kaliteli malzeme kalitesi ve rahat taşınabilirliğiyle ön plana çıkıyor.

Kablosuz kulaklıkların önemli özelliklerinden biri de kutularıdır. Sağlam olmaları, uzun süreli batarya ömrü sunmaları gerekir. QCY T13 modelinin kutusunda 400 mAh batarya bulunuyor. Bu şarjla birlikte kulaklıklarda 8 saat, kutuyla birlikte ise 40 saat kullanım sağlayabiliyorsunuz.

QCY T13 ANC'ye baktığımızda ise ANC'nin etkisiyle bu sürenin kısaldığını görüyoruz. T13 ANC'nin kutusunda da 400 mAh batarya bulunuyor, ancak aktif gürültü önleme nedeniyle daha fazla güç tüketen kulaklığın şarjı 7 saat; kutusuyla beraber de 30 saat kullanım sunuyor. Yaptığım incelemelerde her iki kulaklığın da batarya süresinin yeterli olduğunu gözlemledim.

QCY T13 ve QCY T13 ANC, suya ve terlemeye karşı dayanıklı.

QCY'nin fiyat performans kulaklıkları olan T13 ve T13 ANC, IPX5 sertifikasıyla geliyor. Su sıçraması ve terlemeye karşı dayanıklı olan kulaklıkları, spor gibi terlemeye neden olan alanlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Toparlayalım; QCY T13 ve QCY T13 ANC'nin fiyatı ne kadar? Alınır mı?

QCY'nin T13 ve T13 ANC kulaklıklarında incelememizi toparlamak gerekirse her iki kulaklığın da son derece başarılı olduğunu söylemek gerekiyor. QCY T13'ün 368 TL gibi çok uygun bir fiyatla satışta olduğunu söyleyelim. Eğer iyi bir kulaklık almak istiyor, ancak çok fazla para vermek istemiyorsanız bu iki kulaklığı tercih edebilirsiniz. QCY T13'ü satın almak isterseniz de Trendyol ve Hepsiburada linklerine ulaşabilirsiniz. QCY T13 ANC ise 539 TL'lik fiyatıyla ANC kulaklıklar arasında en iyi fiyat etiketine sahip kulaklıklardan biri. Kulaklığı satın almak isterseniz Trendyol ve Hepsiburada linklerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu iki kulaklık için Webtekno Plus kanalımızda hazırladığımız inceleme videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz.