Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Gaming Mouse Amazon'da İndirimde! İşte Özellikleri

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Oyuncuların favori modellerden biri olan Razer DeathAdder V3 HyperSpeed gaming mouse'un özelliklerini sizin için derledik!

Oyun oynarken üstün performans gösteren gaming mouse'lar arasında Razer DeathAdder V3 HyperSpeed öne çıkıyor. Amazon'da şu an diğer platformlara oranla uygun fiyatıyla öne çıkan Razer DeathAdder V3 HyperSpeed mouse'un özelliklerini listeledik.

Ultra hafif tasarımıyla öne çıkan Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Gaming Mouse ile oyun performansınız artacak:

Razer DeathAdder V3, e-sporlar için önerilen ve oyuncuların sıklıkla tercih ettiği bir model. Profesyonellerin test edip onayladığı gaming mouse, dengeli bir tasarıma sahip. Bu sayede oldukça hassas.

  • 55 gram.
  • 100 saate varan pil ömrü var.
  • Ele olabildiğince doğal bir şekilde oturması için tasarlanmış.
  • 90 milyon tıklanma ömrü bulunuyor.
  • Her hareketi %99,4 çözünürlük doğruluğu ve 26K DPI ile algılıyor.
  • 0,2 ms'lik yüksek hızlı tetikleme süresi

Rahatça kullanılabilmesi için yumuşak dokunuşlu kaplaması olan gaming mouse'a ulaşmak için tıklayın.

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