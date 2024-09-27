LG ve Razer, bulut tabanlı hizmetlerde kullanmak adına yeni bir kontrol cihazı geliştiriyor.

LG, GeForce NOW gibi bulut tabanlı oyunlar oynarken yaşanan gecikme sorunlarını en aza indirmek amacıyla Razer ve MediaTek ile iş birliği yaparak yeni bir Bluetooth tabanlı kontrol cihazı geliştirdi.

LG ve Razer'ın yeni kontrol cihazını bugün webOS Zirvesi'nde tanıttı. Yeni kontrol cihazını ön plana çıkaran en önemli özellik, Ultra Düşük Gecikmeli (ULL) Bluetooth teknolojisini kullanılıyor olması ve LG ile Razer'ın geliştirdiği kontrol cihazı bu teknolojiyi kullanan ilk cihaz konumunda.

LG'nin yaptığı açıklamaya göre tanıtım sırasında FPS, dövüş ve yarış oyunları gibi hızlı tepki gerektiren bulut oyunlarında ULL teknolojisinin sunduğu düşük gecikme süresi ve yüksek hassasiyet ön plana çıkarıldı.

ULL Teknolojisi nedir?

ULL teknolojisi, kablosuz kontrol cihazlarının kablolu kontrol cihazları kadar hızlı ve duyarlı olmasını sağlamayı hedefliyor. Özellikle bulut tabanlı oyunlarda giriş gecikmesi oyuncu deneyimini büyük ölçüde etkileyen bir unsur. LG'nin yeni ULL teknolojili kontrol cihazı tam da bu sorunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bluetooth kontrol cihazlarındaki gecikme, modele ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebiliyor ancak ideal olan, gecikme süresinin 10-20 milisaniyenin altında olmasıdır. Kablolu kontrol cihazları genellikle daha düşük gecikme süreleri sunuyor ve bu nedenle rekabetçi oyuncular için daha cazip hâle geliyor. LG'nin yeni ULL Bluetooth kontrol cihazı ise sadece 1 milisaniyelik bir giriş gecikmesi ile "oyunun kurallarını değiştiren" bir performans sunmayı hedefliyor.

LG ve Razer'ın yeni kontrol cihazı ne zaman çıkacak?

ULL Bluetooth desteği, LG'nin 2025'te piyasaya sürmeyi planladığı 120Hz OLED ve mini-LED TV'lerde de kullanılacak. Ayrıca LG, ULL teknolojisini destekleyen üçüncü parti kontrol cihazlarının webOS akıllı TV’lerle sorunsuz çalışmasını sağlayacak bir sertifika programı başlatmayı planlıyor ve Razer bu sertifikayı alan ilk şirket olacak.

LG ile Razer'ın ürettiği kontrol cihazının fiyatı, çıkış tarihi ve adı henüz belli değil ancak Ocak 2024'te düzenlenecek CES etkinliğinde yeni kontrol cihazı ve LG’nin ULL destekli TV’leri hakkında daha fazla bilgi edinme şansı bulacağız.

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