Bir teknoloji girişimi, yüzük şeklinde kablosuz fare üretmek için harekete geçti. "Ring Mouse" olarak isimlendirilen ürün, kitle fonlama platformu Kickstarter'da çok büyük ilgi gördü.

Bir teknoloji girişimi, kitle fonlama platformu Kickstarter'da ilginç bir ürün projesi başlattı. "Ring Mouse" olarak isimlendirilen bu ürün, dışarıdan bakıldığı zaman akıllı yüzük gibi görünen bir mouse'tan ibaret. Ring Mouse için son dönemlerin en ilginç teknolojik ürünlerinden biri diyebiliriz.

Ring Mouse'un iki fiziksel butonu ve bir de kaydırma yapılabilmesini sağlayan küçük bir dokunmatik bölmeye ev sahipliği yapıyor. Sahip olduğu bluetooth desteği ile akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlar için kullanılabilen ürün, tek şarj ile 10 saate kadar kullanım imkânı vadediyor. 5 dakikalık şarj ile 1 saat kullanılabilen Ring Mouse, tıpkı Samsung Galaxy Ring'de olduğu gibi bir kutu içerisinde şarj ediliyor.

Karşınızda Ring Mouse

Kickstarter’da yer alan bilgilere göre Ring Mouse satın almak isteyen bir tüketicinin, ürün piyasaya sürüldükten sonra çelik versiyonu için 109 dolar, titanyum versiyonu için 169 dolar ödeme yapması gerekecek. Ancak ürüne destek olmak isteyen tüketiciler, çelik sürüme 59 dolar, titanyum sürüme ise 79 dolar ödeme yaparak Ring Mouse sahibi olabilecekler. Şirketin açıklamasına göre teslimatlar, Haziran 2025 itibarıyla başlayacak. Bu arada; yüzüğün 47 milimetreden başlayıp 75,3 milimetreye kadar ulaşan ebatlarda satın alınabileceğini belirtelim.

Ring Mouse, bazılarımıza gereksiz gelmiş olabilir. Ancak Kickstarter verileri pek de böyle söylemiyor. Yaptığımız son kontrollerde bu yüzük şeklindeki kablosuz fare için 18 bin 300 doların üzerinde bağış yapıldığını görüyoruz. Üstelik bu tutar her an biraz daha yükseliyor. Bakalım Ring Mouse, sektörde kendisine bulabilecek mi...

Ring Mouse için yayımlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz