Razer, Razer Phone 2 İçin Kablosuz Şarj Aleti Çıkardı

Oyun ekipmanlarıyla tanınan Razer, oyun odaklı telefonu Razer Phone 2 için kablosuz şarj aleti çıkardı.

Son iki yılda çıkan amiral gemisi telefonlardan bir tanesini aldıysanız, muhtemelen telefonunuz kablosuz şarj özelliğini destekliyordur. Telefonunda bu özellik bulunanlar için oyun ekipmanları geliştirmesiyle bilinen Razer şirketi, 99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan bir kablosuz şarj cihazı geliştirdi.

Qi standartlarını kullanan bu kablosuz şarj cihazı, tüm Samsung Galaxy cihazlarını, iPhone 8 ve üstünü, Pixel 3 ve diğer birçok cihazı şarj edebiliyor. Tabii, en iyi performansını da Razar Phone 2’de veriyor.

Ped ya da Stand

16,8 milyon renk desteği bulunan cihaz hem ped hem de stand olarak kullanılabiliyor ki bu özellik birçok kablosuz şarj cihazında bulunmuyor. Cihazda USB Type-C girişi bulunuyor, böylelikle kablosunu kısa bulursanız, kolaylıkla değiştirip daha uzununu alabilirsiniz.

Razer Phone 2 İçin Geliştirildi

Razer Phone 2, firmanın oyun odaklı geliştirdiği bir cihaz ve kablosuz şarj aletiyle kullandığınızda birkaç farklı özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Bu iki cihaz Razer Chroma uygulamasıyla eşleştiriliyor ve böylece renklerin görsel düzenlerini ayarlayabiliyorsunuz.

Razer Phone 2’ye özel olarak geliştirilen bir özellik de, kablosuz şarj cihazının renklerinin gelen bildirimlerin türüne göre değişmesi. Facebook’tan gelen mesajlarda mavi, Gmail bildirimlerinde kırmızı oluyor. Fakat, ne yazık ki bu renkler değiştirilemiyor.

Işıkların ve renk desenlerinin tasarımı ise sadece Razer Phone 2 ve iPhone cihazlarda değiştirilebiliyor şimdilik. Razer Choroma uygulaması, şu an için tüm Android cihazlarla uyum içinde çalışamıyor.

Şarj Hızı

4000 mAh’lık Razer Phone 2 bataryasını tam dolum süresi 3 saat civarında. Özellikle hızlı şarjın oldukça geliştiği şu günlerde, bu hızın pek tatmin edici olmadığı söylenebilir. Razer Phone 2’de yeterince hızlı olmadığı için doğal olarak diğer model telefonlar için de çok hızlı olduğu söylenemez.

99 dolarlık fiyat etiketine sahip olan bu kablosuz şarj cihazı, Razer’ın sitesi üzerinden satın alınabilir.