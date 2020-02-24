Son dönemlerin yükselişte olan teknoloji üreticilerinden olan Realme, Xiaomi Mi Band'e rakip Realme Band'in tanıtım tarihini paylaştı. Şirketin CEO'su tarafından yapılan paylaşım, akıllı bilekliğin tasarımını da gün yüzüne çıkardı.

Ülkemizde de hizmet veren bir firma olan Realme, bugün düzenlenen bir etkinlikle yeni nesil amiral gemisi telefonu Realme X50 Pro 5G’yi duyurdu. Yalnızca akıllı telefonu tanıtmakla yetinmeyen Çinli firma, aynı zamanda önümüzdeki günlerde piyasaya süreceği diğer yeni nesil ürünler hakkında da bazı bilgiler verdi.

Bu ürünlerin içinden en dikkat çekeniyse Xiaomi’nin Mi Band’ine rakip olacak Realme Band isimli bileklik oldu. Şirketin CEO’su Madhav Sheth’in Twitter hesabından paylaştığı bir gönderi, yeni bilekliğin tasarımını ve tanıtım tarihini gün yüzüne çıkardı. Sarı ve siyah renklerin ön planda tutulduğu bu akıllı bileklik, çok da uzak olmayan bir tarih olan 5 Mart 2020’de tanıtılacak.

Realme Band, 5 Mart 2020’de gelecek:

Paylaşılan görsele bakacak olursak tasarım anlamında bir akıllı bileklikten beklenen her şeyi sağlayan Realme Band, ekran arayüzünde saat, adımsayar, pil yüzdesi ve bağlandığı telefon hakkında bazı bilgiler barındırıyor. Bu noktada akıllı bilekliğin özellikle fiyatı, Mi Band ile yarışabilmesindeki en önemli etken olacak. Fiyat ve diğer tüm detayları öğrenmek içinse bir hafta daha beklememiz gerekiyor.

Ürün gamını genişletmek isteyen Çinli firma; kişisel, ev ve seyahat olmak üzere 3 farklı ürün kategorisine hitap etmeyi planlıyor. Bunların içinden kişisel ürün kategorisi; kablosuz kulaklıklar, aktif gürültü önleme teknolojisine sahip kulaklıklar, akıllı saatler ve akıllı bileklikleri içeriyor.

Firmanın önümüzdeki günlerde tanıtmayı planladığı ev ürünleri arasında akıllı televizyonlar, akıllı hoparlörler, akıllı tartı ve robot süpürge gibi pek çok alet bulunuyor. Bu ürünlerin tanıtım tarihi henüz net bir şekilde bilinmese de tanıtım için en yakın tarih olarak 2020’nin ikinci çeyreği işaret ediliyor.