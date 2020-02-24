Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan bir açıklama ile yerli elektronik kelepçe i̇çin çalışmalara başlandığı belirtildi. Yerli elektronik kelepçe 2021 yılına kadar geliştirilmiş olacak ve Adalet Bakanlığı tarafından kullanılmaya başlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yeni bir açıklama yayınlayarak Sanayi İşbirliği Projesi (SİP) ile kamu idarelerinin kullanacağı teknolojilerin bundan sonra Türkiye'de geliştirileceğini açıkladı. Proje kapsamında ilk olarak Adalet Bakanlığı için elektronik kelepçe sistemi geliştirecek.

Geliştirilecek elektronik kelepçe sistemi için Adalet Bakanlığı ve Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) arasında 7 Şubat'ta Sanayi ve Teknoloji Katılım Sözleşmesi imzalandı. Adalet Bakanlığı ve STM arasında imzalanan sözleşmenin ilk adımı olarak denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerde kullanılan elektronik kelepçe sistemi geliştirilecek.

Denetimli serbestlik uygulamasında kullanılan elektronik kelepçe sistemi ile yükümlüler takip ediliyorlar. Ancak şu anda kullanılan elektronik kelepçe sistemleri yurtdışından ithal ediliyor. Yapılan sözleşmeyle beraber artık elektronik kelepçe sistemlerinin modülleri, yazılımları ve elektronik devre kartları Türkiye'de geliştirilecek ve üretilecek.

Şüpheli, sanık veya hükümlü izlenmesini sağlayacak olan yerli Elektronik İzleme Sistemleri, 31 Aralık 2020'ye kadar geliştirilmiş olacak. Bu tarihten sonra yerli Elektronik İzleme Sistemleri, Adalet Bakanlığı tarafından kullanılacak.

Elektronik izleme sistemlerinin proje kapsamında daha sonra Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere bir çok kamu kurumu tarafından kullanılacak.

Geliştirilecek elektronik izleme sistemi hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da bir açıklama yaptı. Bakan Varank, elektronik kelepçenin çok iyi bir uygulama olmadığını ancak ceza infaz sisteminde kullanıldığını açıkladı. Bakan Varank, elektronik kelepçe sisteminin özellikle kadına şiddetin önlenmesi noktasında caydırıcı bir işlev gördüğünü de açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından elektronik kelepçe ile ilgili olarak yapılan açıklamada, geliştirilecek yerli elektronik kelepçeyle yaklaşık 20 milyon TL'lik ithalatın önüne geçileceğini söyledi.

Türkiye'de elektronik izleme sistemi, 2013 yılında yapılan düzenleme ile denetimi serbestlik tedbirleri arasında yerini aldı. 2013 yılından beri şüpheli, sanık ve hükümlülerin cezalarının infaz edilmesinde veya takip edilmesinde bu teknolojiler kullanılmaya devam ediyor.