Popüler sosyal medya platformu Reddit, yakın zamanda blok zinciri destekli avatarlar satışa sunacağını açıkladı. Bu eserlerin, kripto para birimleri ile satılmayacağı belirtildi.

Blok zinciri teknolojilerinin popülerleşmesi sebebiyle birçok teknoloji devi bu konulara yatırım yapmaya başlamıştı. Sosyal medya platformları da bu şirketler arasında yer alıyordu. Bizim de sizlere aktardığımız üzere Twitter’ın ardından Reddit de NFT’lerin profil fotoğrafı olarak kullanılmasını sağlayan bir özellik üzerinde çalışıyordu.

ABD merkezli Reddit, şimdi de NFT’ler ve blok zinciri teknolojileri konusunda bir hamle daha yapma kararı aldı. Şirket, yaptığı açıklamalarda blok zinciri destekli avatarların satışa sunulacağını belirtti. Kullanıcıların satın aldıkları eserleri avatarları olarak kullanabileceği, bu avatarların da yorum kısımlarında parıldayan efektlere sahip olacağı açıklamalarda yer aldı.

Avatarları satın almak için kripto para gerekmeyecek

Açıklamalara göre sınırlı sayıda olduğu belirtilen bu eserler, platformda avatar oluşturmanıza olanak tanıyan Avatar Builder’da yer almaya başlayacak. Bu NFT’lerin, Reddit ile iş birliği yapan bağımsız sanatçılar tarafından oluşturulduğu ve sonrasında kişiselleştirilebileceği de gelen açıklamalar arasında yer aldı.

Şirket, bu avatarların platformdaki diğer avatarlardan farkını da açıkladı. Buna göre bu dijital varlıklar, satın alınabilir olmalarıyla, alıcılara eseri kullanma hakkı sağlayan blok zinciri desteğiyle diğer avatarlardan farklı olacak. Ayrıca, bu NFT’leri satın almak için kripto paraların gerekmeyeceği; yani normal para birimlerinin kullanılabileceği aktarıldı.

Ek olarak satın alınan eserlerin, platformun blok zinciri cüzdanı Vault ile depolanıp yönetilebileceği de bildirildi. Sanatçıların satışlardan pay alacağını kaydeden şirket, bu avatarların şu anda Polygon ağında depolandığını; bu ağı da düşük işlem ücretleri ve sürdürülebilirlik hedefleri nedeniyle seçtiklerini de sözlerine ekledi.

Son olarak Reddit, eserlerin önümüzdeki haftalarda herkes için kullanıma sunulacağını belirtirken r/CollectibleAvatars topluluğu üyelerinin avatarlara erken erişime sahip olabileceğini aktardı. Bu avatarların 9,99 dolar ile 99,99 dolar arasında fiyatlara sahip olacağı da gelen haberler arasında yer aldı.