Reddit'in halka arz sürecinin beklentileri aşan bir ilgiyle karşılaşacağı ifade edildi. Kaynaklara göre şirket, halka arz hedeflerini rahatlıkla tutturacak.

Dünyanın en büyük forum sitelerinden Reddit, uzunca bir süredir halka arz olacağı meselesi ile gündemde. Şirket, bunu onlarca kez söyledi ancak somut adım, nihayet geçtiğimiz ay atılabildi. Reddit'in paylaştığı özel habere göre ise Reddit'in halka arz süreci, beklentileri aşan bir performansa ev sahipliği yapacak.

Reddit yönetimi, halka arz sürecinde 6,5 milyar dolarlık değerleme bekliyor. Bu tutar, gerçekten yüksek. Ancak sektör analistlerine göre imkânsız değil. Çünkü Reuters'e göre Reddit'in halka arz sürecine yapılan başvuru, beklentilerden 4-5 kat daha fazla. Bu da Reddit'in 6,5 milyar dolarlık değerlemeye çok da uzak olmadığını gözler önüne seriyor.

Reddit hisse lotları, 31 ila 34 dolar aralığında olacak

Reddit yönetimi, halka arz sürecinde 31 ila 34 dolar aralığında lot başına fiyat hedefine sahip. Bu fiyat; Tesla'nın 163 dolar, Microsoft'un 416 dolar olan hisse lotu fiyatına kıyasla oldukça düşük. Ancak sektör analistlerine göre bu bir sorun değil çünkü Reddit, halka arz olduğunda bu tutarlardan işlem görecek. Yani şirket, hedefine ulaşmış olacak.

Reddit halka arzının 20 Mart Çarşamba günü tamamlanması beklenirken, kaynaklara göre şirket, bu süreçte 748 milyon dolar para toplamış olacak. Bu durum, platformun kârlılığını artıracaktır. Bakalım şirket, toplayacağı parayı nasıl değerlendirecek...