Gizlilik odaklı mesajlaşma platformu Telegram'ın kullanıcı sayısı 900 milyona ulaştı. Firmanın kurucusu Pavel Durov, yakında kâra geçmeyi beklediklerini açıkladı. Ayrıca Telegram'ın önümüzdeki dönemde halka arz olacağı duyuruldu.

Bundan birkaç yıl öncesine kadar daha alternatif bir mesajlaşma uygulaması olan ve gizliliği öne çıkarmasıyla dikkat çeken Telegram, son yıllarda ciddi bir kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Yedi yıl sonra basına konuşan Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, şirketin güncel durumu hakkında bilgiler verdi ve önemli bir duyuru yaptı.

Financial Times'a konuşan Durov, Telegram'ın dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri hâline geldiğini ifade ederken, reklam ve premium abonelik hizmetlerini iki yıl önce devreye aldıklarından bu yana her yıl yüzlerce milyon dolar ciro yaptıklarını ifade etti. Durov, "Bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl kârlı hâle gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Telegram'ın değerlemesi 30 milyar dolara ulaştı!

Şu anda firmanın tek sahibi durumunda olan Durov, potansiyel yatırımcıların sosyal medya platformunun değerlemesini 30 milyar dolar olarak yaptığını ifade ederken, şirketin halka arzını da Telegram'a erişimin demokratikleştirilmesi açısından değerli gördüklerini ifade etti. Böylece yakında Telegram'ın halka arz olacağını öğrenmiş olduk.

Telegram'ın illegal aktivitelerde kullanıldığı ve Rusya tarafından bilgilere erişilebildiği iddiaları bulunsa da Durov bu iddiaların asılsız olduğunu belirtiyor. Durov daha önce, Ukrayna'daki sunuculara erişim talebinde bulunan Rus yönetimine karşı çıkmış ve sonrasında da ülkeden kaçmıştı.

Uzmanlara göre Telegram, kârlı hâle geldiğinde ve piyasa şartları da yeterince elverişli olduğunda ABD borsalarında halka arz edilecek. Telegram'ın bazı hisselerini ise tercihli olarak kullanıcılarına dağıtabileceği ifade ediliyor. Firmanın düşük yıllık kullanıcı maliyeti ve planladığı otomasyonlu reklam modeliyle arz noktasına ulaşması hiç de zor gözükmüyor.