The Walking Dead'in 5. Sezonu Hakkında Bir Plan Bulunmuyor

2 senedir yaşam belirtisi göstermeyen oyun serisi The Walking Dead hayranları, son zamanlarda çıkan yeni oyun iddialarını yakından takip ediyorlardı. Skybound, bugün yaptığı açıklamada 5. Sezon için herhangi bir planlarının olmadığını açıkladı.

The Walking Dead oyunu, çıktığı günden beri binlerce kişi tarafından oynararak popüler hale gelmişti. Birçok kişi tarafından övgüler alan oyun, piyasada büyük ses getirdi. Telltale Games'in yapımcılığını üstlendiği oyun serisi, 2018 yılında The Final Season ismiyle satışa çıktıktan sonra uzun süreli bir sessizliğe büründü.

Geçtiğimiz günlerde, resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen yeni oyunla alakalı iddialar ortaya çıktı. Birçok kişi yeni oyuna ilişkin iddialarda bulunmaya başladı. Bu iddialara detaylı şekilde yer verdiğimiz haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Skybound Games ise, oyun tutkunlarını heyecanlandıran iddialara cevap vermekte gecikmedi. Skybound, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 5. sezon ile alakalı herhangi bir planlarının olmadığını açıkça belirtti ve konuyla ilgilenenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Bu açıklama yeni sezon bekleyenleri bir miktar hayal kırıklığına uğratsa da tüm ümitler tükenmiş değil.

Resmi açıklama Twitter'dan yapıldı:

Skybound Games'in konuyla alakalı yaptığı tam açıklama ise şu şekilde: "Son günlerde bizlere ulaşan hayranlara teşekkür ederiz. Telltale'in The Walking Dead'ine olan ilginize minnetarız, şu an için bir 5. sezon planımız bulunmuyor." Skybound'un bu tweeti kısa süre içerisinde birçok kullanıcıya ulaştı ve kullanıcılar tweete yanıt vererek üzüntülerini dile getirdi.

The Walking Dead oyununun temellerini aynı adlı çizgi romandan alındığı göz önüne alınırsa, Skybound Games'in 5. sezon planlarının olmaması bununla bağdaştırılabilir çünkü çizgi romanın yazarı Robert Kirkman 2019 yılında yazmaya ara vermişti. Çizgi roman olmadan da oyun için gereken güçlü senaryonun eksikliği, oyunun çıkmamasına neden olabilir.