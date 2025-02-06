Reddit, Pornografik İçerik Paylaşılan 90'dan Fazla Topluluğu "Yanlışlıkla" Engelledi

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Reddit, çoğunluğu pornografik içerik barındıran 90'dan fazla içerik başlığını "yanlışlıkla" engelledi. Kullanıcılar buna tepki gösterirken bir platform sözcüsü, teknik aksaklık yaşandığını söyledi.

Dünyanın en büyük forum sitesi olarak bilinen Reddit ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Platform, çoğunluğunda pornografik içeriklerin bulunduğu onlarca içerik başlığını engelledi. Ardından yeni bir açıklama yapan Reddit, bunun yanlışlıkla olduğunu duyurdu.

Reddit'te yayımlanan tüm başlıklar yoğun bir denetlemeden geçiyor. Ancak Reddit, söz konusu başlıkları denetlenmedikleri gerekçesiyle kapattı. Kullanıcılar, bunun nasıl mümkün olduğunu sorgularken yapılan incelemelerde 90'dan fazla başlığın birkaç saatliğine de olsa engellendiği tespit edildi.

Engellenen başlıkların milyonlarca üyesi vardı

reddit pornografik içerikleri yanlışlıkla engelledi

Kullanıcıların bu olaya büyük tepki göstermelerinin temel nedeni, engellenen başlıkların milyonlarca üyeye sahip olmasıydı. Mesela pornografik içeriklere odaklanan bir başlıkta 3,9 milyon üye, bir başkasında ise 3,6 milyon üye bulunuyordu. Bir Reddit sözcüsü tarafından yapılan açıklamada bazı başlıklar için denetleme araçları kullanıldığı ve bu araçlarda yaşanan bir hatanın bu duruma yol açtığı belirtildi.
İLGİLİ HABER

Reddit Nasıl Bir Adamın Hesabını 'Yanlışlıkla' Engelleyerek Onun 1 Yılını Çaldı? (İçerde Resmen Kendi Kendine Konuştu!)

Reddit kullanıcıları, yapılan resmî açıklamayı ve başlıkların yeniden açılmasını kabullenmediler. Bazı kullanıcılar, bu hamle ile nabız yoklaması yapıldığını savunuyorlar. Bazıları ise Reddit'in bunu sürekli yaptığını söylüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.engadget.com/social-media/reddit-blames-bug-after-banning-more-than-90-nsfw-subreddits-221908069.html
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler