Reddit, çoğunluğu pornografik içerik barındıran 90'dan fazla içerik başlığını "yanlışlıkla" engelledi. Kullanıcılar buna tepki gösterirken bir platform sözcüsü, teknik aksaklık yaşandığını söyledi.

Dünyanın en büyük forum sitesi olarak bilinen Reddit ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Platform, çoğunluğunda pornografik içeriklerin bulunduğu onlarca içerik başlığını engelledi. Ardından yeni bir açıklama yapan Reddit, bunun yanlışlıkla olduğunu duyurdu.

Reddit'te yayımlanan tüm başlıklar yoğun bir denetlemeden geçiyor. Ancak Reddit, söz konusu başlıkları denetlenmedikleri gerekçesiyle kapattı. Kullanıcılar, bunun nasıl mümkün olduğunu sorgularken yapılan incelemelerde 90'dan fazla başlığın birkaç saatliğine de olsa engellendiği tespit edildi.

Engellenen başlıkların milyonlarca üyesi vardı

Kullanıcıların bu olaya büyük tepki göstermelerinin temel nedeni, engellenen başlıkların milyonlarca üyeye sahip olmasıydı. Mesela pornografik içeriklere odaklanan bir başlıkta 3,9 milyon üye, bir başkasında ise 3,6 milyon üye bulunuyordu. Bir Reddit sözcüsü tarafından yapılan açıklamada bazı başlıklar için denetleme araçları kullanıldığı ve bu araçlarda yaşanan bir hatanın bu duruma yol açtığı belirtildi.

Reddit kullanıcıları, yapılan resmî açıklamayı ve başlıkların yeniden açılmasını kabullenmediler. Bazı kullanıcılar, bu hamle ile nabız yoklaması yapıldığını savunuyorlar. Bazıları ise Reddit'in bunu sürekli yaptığını söylüyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak...