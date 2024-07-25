Reddit'ten Google Dışındaki Arama Motorlarına Ambargo: İşte Nedeni

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Reddit, Google haricindeki arama motorlarına ambargo uygulamaya başladı. Arama motorlarında Reddit sonuçlarına ulaşmak, büyük oranda imkânsız hâle geldi.

Dünyanın en büyük forumlarından bir tanesi olan Reddit ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Platform, Google dışında kalan arama motorlarında sonuç göstermemeye başladı. Bu gelişme, Reddit ile Google arasında yapılan 60 milyon dolarlık bir anlaşmanın sonucuymuş gibi görünüyor.

Bu yılın başlarında gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Google, Reddit'teki sonuçları ön plana çıkaracaktı. Ayrıca Google, yapay zekâ eğitimi için Reddit'teki verileri kullanabilecekti. 404 Media, Reddit'in robot.txt dosyasında bir değişiklik yaptığını ve bu değişiklik kapsamında arama motorlarına açıkça ambargo uygulamaya başladığını tespit etti.

Google'dan başka bir arama motorunda Reddit sonuçlarını görmek isterseniz aşağıdaki gibi bir sonuçla karşılaşabilirsiniz

Reddit

Kullandığınız arama motoruna "site:reddit.com -konu başlığı-" şeklinde bir arama yaparsanız Reddit'teki ilgili sonuçlara hızlıca ulaşabilirsiniz. Ancak yapılan incelemelerde bu komutun sadece Google için çalıştığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, Microsoft Bing, DuckDuckGo, Mojeek ve Qwant gibi arama motorlarının ya hiç sonuç göstermediği ya da oldukça eski sonuçları gösterdiği tespit edildi.
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Reddit, bu yaşananları tam olarak yalanlamadı. Ancak şirkete göre arama motorlarına ambargo uygulanmasının nedeni, Reddit'teki içeriklerin üçüncü taraflarca özellikle de kötü amaçlı olarak kullanılıyor olması. Tabii buna inanıp inanmamak tamamen sizin elinizde.

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Kaynak : https://9to5google.com/2024/07/24/reddit-search-engine-block-google-deal/
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