Reddit, iOS ve Android uygulamasına yepyeni özellikler eklediğini duyurdu. Özellikler, yorum ve gönderi deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

En popüler sosyal medya platformları arasında yer alan Reddit, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak yeni özellikleri uygulamasına getiriyor. Platform, şimdi de yeni bir güncellemeyle kullanıcıların çok işine yarayacak birkaç yeniliği uygulamaya eklediğini duyurdu.

Güncelleme, yorumları ve gönderileri ilgilendiren üç yeni özelliği içeriyor. Özellikler, dün itibarıyla iOS ve Android kullanıcılarına sunuldu. Peki ne işe yarıyorlar?

Hızlı yorum yükleme

Yeni güncellemeyle birlikte artık yorumlar çok daha hızlı bir şekilde yüklenebilecek. Akışta yorumlar sekmesine tıkladığınızda çok hızlı bir şekilde yorumlara erişebileceksiniz. Reddit, bu şekilde kullanıcıların direkt olarak tartışmaların kalbine ulaşabileceğini söylüyor.

Tek tıkla gönderilerdeki yorumların en üstüne yönlendirileceksiniz

Bir Reddit kullanıcısı, akıştaki bir gönderinin yorum kısmına bastığında direkt olarak yorumların en üstüne yönlendirilecek. Önceden, yorumlara ulaşmak için gönderi sayfasını aşağıya kaydırmak gerekiyordu. Sayfanın üst kısmına sabitlenen bir “bağlam çubuğu” da eklendi. Bu şekilde tek bir tıkla gönderinin ana konusunu kolayca tekrar ziyaret edebilyorsunuz.

Yeni medya oynatıcısı

En dikkat çeken özellik bu. Gönderi türleri arasında daha kesintisiz bir akış sunmak isteyen şirket, kullanıcıların yorumlara bakmak ve yeni içerik görmek için kaydırabilecekleri birleşik bir medya oynatıcısı sunmaya başlıyor. Paylaşılan görüntüden sağa kaydırarak kolayca gönderiler arası geçişler yapılabileceğini ve yorumlara ulaşılabileceğini görebiliyoruz.