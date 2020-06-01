Redmi 9, 9A ve 9C'nin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, üç yeni akıllı telefon ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Redmi 9, Redmi 9A ve Redmi 9C olarak adlandırılması beklenen cihazların teknik özellikleri gün yüzüne çıktı.

Xiaomi çatısı altında faaliyet gösteren Redmi, son üç ayda orta ve amiral gemisi segmentinde pek çok yeni akıllı telefon duyurdu. Akıllı telefon sızıntıları konusunda en güvenilir kaynaklardan biri olan @Sudhanshu1414 tarafından paylaşılan bilgilere göre Çinli firma, şimdi ise bütçe dostu bir seri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Redmi 9, Redmi 9A ve Redmi 9C olarak adlandırılması beklenen yeni üçlü, mütevazi fiyatlarına rağmen kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına fazlasıyla cevap verecek özelliklere sahip olacak. Dilerseniz, lafı daha fazla uzatmayalım ve yeni Redmi 9 serinin özelliklerine geçelim.

Redmi 9 böyle görünecek

Redmi 9'un, üç akıllı telefon arasında en donanımlı model olması bekleniyor. Cihaz, 5 megapiksel selfie kamera ile donatılmış 6.53 inç FHD+ LCD ekrana sahip olacak. Arkada ise 13 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 5 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dört kameralı bir kurulum olacak.

Telefonunun kalbinde, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile birleştirilen, sekiz çekirdekli MediaTek Helio G70 yonga setinin olacağı iddia ediliyor. 5.000mAh kapasiteli oldukça iddialı bir bataryadan beslenecek olan Redmi 9, segmentinin en uzun pil ömrü sunan modellerinden biri olacak.

Fiyata gelince; Redmi 9'un Avrupa fiyatının 160 euro (1.213 TL) ile 180 euro (1.365 TL) civarında olması bekleniyor. Telefonunun ülkemizde de satışa çıkması bekleniyor.

Serinin bir diğer modeli olan Redmi 9C’nin NFC destekli ve desteksiz olmak üzere iki farklı varyanta sahip olacağı iddia ediliyor. NFC’li model, 13 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik/makro kameradan oluşan çift kamera kurulumuyla gelecek. Öte yandan NFC desteği olmayan model ise arka tarafta ultra geniş bir lens olması beklenen ek bir 5 megapiksel sensörle donatılacak.

Her iki model de 6.53 inç HD+ LCD ekran üzerine kurulacak. Gücünü MediaTek Helio G35 yonga setinden alacağı söylenen akıllı telefonlar, 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı ile desteklenecek. Kapağın altında ise 5.000mAh büyüklüğünde bir batarya olacak. Redmi 9C'nin 130 euro (985 TL) ile 150 euro (1.137 TL) arasında fiyatlandırılması bekleniyor.

Redmi 9A

Fiyat açısından serideki en uygun model olması beklenen Redmi 9A, diğer iki cihaz gibi 6.53 inç HD+ LCD ekran ile gelecek, ancak tasarımı açısından bazı farklılıkların olabileceği söyleniyor. Cihazın arkasında bir adet 13 megapiksel kamera, ön tarafında ise 5 megapiksellik bir selfie kamerası yer alacak.

MediaTek'in bütçe dostu işlemcisi Helio G25 ile desteklenecek olan Redmi 9A, 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı sunacak. Ailenin diğer üyeleri gibi 5.000mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek olan cihazın 100 euro (758 TL) ile 120 euro (910 TL) arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Yine de hem bu model hem de yukarıda bahsettiğimiz model ile ilgili bilgilerin sızıntıdan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.