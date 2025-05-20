Çinli teknoloji şirketi TECNO, yeni dizüstü bilgisayarı Megabook S16'yı duyurdu. Yapay zekâ destekli özelliklerle donatılan dizüstü bilgisayar, hafif ve ince yapısı ile çok konuşulacak gibi görünüyor. Peki TECNO Megabook S16'nın fiyatı ne kadar?

Türkiye'de de dikkat çeken markalar arasında yer alan TECNO, Computex 2025 etkinlikleri kapsamında yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. "Megabook S16" olarak isimlendirilen dizüstü bilgisayar, şık bir tasarıma ve etkileyici özelliklere sahip. Gelin hep birlikte TECNO Megabook S16'ya yakından bakalım.

TECNO'nun bugüne kadarki en üst düzey dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkan Megabook S16, adından da anlaşılabileceği üzere 16 inç boyutlu bir ekranla donatıldı. Aşırı ince çerçevelere sahip olan bu ekran 1.920 x 1.200 piksel çözünürlük sunuyor ve sadece 1,3 kilogramlık ağırlığı ile dikkat çekiyor. Bu bilgisayarın kalınlığı ise sadece 14,9 mm olarak açıklandı.

Karşınızda TECNO Megabook S16

TECNO Megabook S16, 5.4 GHz'de çalışabilen 14 çekirdekli Intel Core i9-13900HK işlemcisinden güç alıyor. 32 GB'ye kadar LPDDR5 RAM ve 2 TB'ye kadar PCIe 3.0 SSD ile eşleştirilen dizüstü bilgisayar, 11 saate kadar kullanım imkânı sunan 75 Wh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. AI Gallery, AI Meeting Assistant, Ella AI Assistant, AI PPT ve AI Drawing gibi yapay zekâ destekli özelliklere sahip olan Megabook S16, bu özellikleri DeepSeek'in V3 modeli üzerine inşa etti.

TECNO, yapay zekâ desteğine sahip olan yeni dizüstü bilgisayarının fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu dizüstü bilgisayar, piyasaya sürüldüğü pazarlarda büyük ilgi görmeyi başaracak gibi duruyor.