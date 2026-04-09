iPad mini'ye Dişli Rakip Olacak Redmi K Pad 2 Duyuruldu: İşte Özellikleri

Xiaomi, iPad mini'ye rakip olacak yeni tableti Redmi K Pad 2'yi duyurdu. Cihazın bazı özellikleri ve tasarımı paylaşıldı.

Gökay Uyan / Editor

Sunduğu cihazlarla Türkiye başta olmak üzere dünya çapında kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran Xiaomi bünyesindeki Redmi, yalnızca telefonlar değil, farklı türden ürünlerle de karşımıza çıkıyordu. Tabletler de bunlardan biriydi. Çin merkezli marka, şimdi ise bu ürünlere bir yenisini daha ekledi.

Xiaomi, yeni kompakt tableti b resmen duyurdu. Cihaz, kompakt tasarımı ve dikkat çeken iddialı özellikleriyle Apple’ın iPad mini modeline rakip olmayı planlıyor. Hatta arkasındaki sol üste yerleştirilen kamera tasarımıyla iPad mini’ye görüntü olarak da benzediğini söyleyebiliriz.

Ekran Resmi 2026-04-09 09.18.42

Redmi K Pad 2 neler sunuyor?

Ön tarafta 8,8 inç boyutunda bir ekrana sahip olacak. Bu ekranda 165 Hz’lik çok yüksek bir yenileme hızı göreceğiz ve böylece akıcı, sorunsuz bir deneyim yaşanabilecek. Panelin LCD olduğunu da belirtelim. Ekran hakkında şimdilik başka bir detay paylaşılmadı ancak Xiaomi, dokunmatik tepki hızı gibi oyun odaklı özelliklere sahip, e-spor seviyesinde bir panel olduğunu söylüyor.

Xiaomi Redmi K Pad 2 modeli, MediaTek’in en güçlü işlemcilerinden biri olan amiral gemisi çipi Dimensity 9500’den güç alacak. Arka tarafında tekli kamera kurulumu var. Bunlar dışında 9100 mAh’lik 67W hızlı şarj desteğine sahip bir bataryayla gelecek. Siyah, mor ve gümüş renk seçeneklerini de ekleyelim.

Şimdilik şirket K Pad 2 hakkında bu kadar bilgi paylaştı. Resmî lansmanının önümüzdeki haftalarda yapılacağı belirtilmiş. Fiyat ve diğer özellikleri dahil tüm detayları o lansmanda öğreneceğiz.

