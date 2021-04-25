Redmi K40 Game Enhanced'den Tanıtım Görselleri Geldi

Redmi'nin önümüzdeki günlerde tanıtmaya hazırlandığı yeni ve ilk oyuncu telefonu K40 Game Enhanced Edition'dan yeni tanıtım görselleri yayınlandı. Görsellerde telefonun tasarımsal detaylarıyla birlikte renkli ve hilal şeklindeki flaşı da dikkat çekti.

Redmi, 27 Nisan'da düzenlenecek bir lansman ile ilk oyuncu telefonu K40 Game Enhanced Edition'ı tanıtmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar paylaşılan özellikleri ve ortaya çıkan detaylarla hayli merak uyandıran oyuncu telefonu, teknik özellikleri ile birlikte tasarım detaylarıyla da adından bolca söz ettirecek gibi görünüyor.

Telefonun lansmanına günler kala heyecanı artırmak isteyen Redmi, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da telefondan yeni tanıtım görselleri ve bir de video paylaştı. Görüntülerde telefonun sahip olacağı hızlı şarj, renkli ışıklarıyla eğlenceli bir deneyim sunmayı hedefleyen flaş gibi özelliklerin detayları yer alıyor.

5065 mAh batarya, 67W hızlı şarj ve daha fazlası:

Bir oyuncu telefonundan beklenen önemli özelliklerden biri güçlü bir batarya ile uzun kullanım süresi sunması. K40 Game Enhanced Edition, 5065 mAh bataryasıyla bunu sağlamayı hedefliyor. Telefon aynı zamanda 67W hızlı şarj desteği ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 6,67 inçlik bir ekranla gelmesi beklenen telefon, gücünü ise MediaTek Dimensity 1200 işlemciden alıyor.

Tasarım detaylarına göz attığımızda ise telefonun kenarda bulunan ve fiziksel olarak açılıp kapanan tuşlara sahip olduğunu görüyoruz. Önde ve arkada cam gövdeye sahip olan telefon ayrıca beşinci nesil Gorilla Glass kullanıyor. Telefonun kenarları ise metal bir çerçeveye sahip.

Renkli ve hilal şeklinde flaş:

Redmi K40 Game Enhanced'in bir diğer göze çarpan özelliği ise telefonun flaşı. Daha önce karşımıza çıkmamış bir yenilik olarak gelen bu flaş, renk değiştiriyor ve hilal şeklindeki tasarımıyla dikkat çekiyor. Mor, kırmızı, mavi, yeşil, sarı gibi pek çok renk seçeneği bulunan flaşın oyun deneyimi açısından keyifli bir atmosfer yaratacağını söyleyebiliriz. Ayrıca Redmi'nin Weibo'da verdiği bilgilere bakılacak olursa, bu renkli ışıkları farklı bildirimleri belirlemek için özel olarak düzenleyebileceğiz. Redmi'nin Weibo'da yayınladığı ve flaşın performansını gösteren videoya göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.