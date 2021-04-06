Redmi X20'nin Tasarımı ve Bazı Özellikleri Ortaya Çıktı

Redmi'nin yeni bir akıllı telefonu, Weibo'da paylaşılan bir görüntüyle açığa çıktı. X20 olarak isimlendirilen ve haziran ayında duyurulması muhtemel olan cihaz, uygun fiyata 5G desteği sunacak. Paylaşılan görüntü, telefonun bazı özelliklerini ve tasarımını da gözler önüne seriyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi tarafından finanse edilmekte olan Redmi'nin, yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. "20X" olarak isimlendirilen bu akıllı telefon, geçtiğimiz haziran ayında Çin anakarasında satışa sunulan 10X'in halefi olarak karşımıza çıkacak. Telefonun resmi çıkış tarihi bilinmiyor olsa da 10X'in çıkış tarihi, 20X için de belirleyici olabilir.

Redmi'nin yaklaşmakta olan telefonu, Çin'in en büyük sosyal ağı Weibo'da servis edildi. Paylaşılan bir tanıtım afişi, telefonun bazı teknik özellikleriyle tasarımını gözler önüne seriyor. Ancak tüm teknik özelliklerin anlaşılabilmesi için, Redmi cephesinden gelecek resmi açıklamanın beklenmesi gerekiyor. Peki bu telefon nasıl görünecek?

Karşınızda Redmi 20X için hazırlanan tanıtım afişi

Paylaşılan tanıtım afişine göre Redmi 20X, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile karşımıza çıkacak. 5G bağlantı desteğine sahip telefonun ekranı ise 90 Hz tazeleme oranıyla gelecek. Ayrıca bu akıllı telefonun 4.800 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı da yine paylaşılan afişte yer alan bilgiler arasında. Tüm bunlara ek olarak, bu telefonun fiyatının 999 yuan, yani yaklaşık 150 dolar olacağını da afişte görüyoruz.

Weibo'da ortaya çıkan telefonla ilgili bazı sızdırılmış bilgiler de bulunuyor. Bu bilgilere göre Redmi'nin yeni telefonu, 6,5 inç büyüklüğünde FHD+ ekranla gelecek. Bu telefona güç verecek işlemci ise MediaTek Dimensity 700 olarak karşımıza çıkacak. microSD kart desteğine de sahip olacağı söylenen akıllı telefonun 48 MP ana kamera, 2 MP'lik makro ve derinlik kameralarına sahip olacağı, özçekim konusunda ise 8 MP'lik bir ön kameranın tüketicileri karşılayacağı ifade ediliyor. Ayrıca telefonun bataryasının 18 watt hızlı şarj desteği sunacağı da söylentiler arasında yer almaya devam ediyor.