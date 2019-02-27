Xiaomi'nin alt markası hâline gelen Redmi'nin yeni akıllı telefonunun sağlamlık testi, başarısızla sonuçlandı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'den ayrılan Redmi, bağımsız bir marka olarak ilk akıllı telefonunu 10 Ocak 2019'da duyurmuştu. Redmi'nin ilk akıllı telefonu olan Redmi Note 7, tanıtılmasından 5 gün sonra Hindistan'da satışa çıkarak kullanıcılarla buluşmuştu. Özelliklerine göre düşük fiyatıyla fiyat/performans ürünü olan Note 7'nin sağlamlık testi ise görenleri şaşırtıyor.

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni akıllı telefonu olan Note 7'nin; her iki tarafının (önü ve arkası) Corning Gorilla Glass 5 darbelere karşı dayanıklı cam ile kaplı ve cihazın gerçek anlamda sağlam olduğunu belirtiyor. YouTube kanalı JerryRigEverything ise Redmi'nin bu iddiasını doğrulamak amacıyla cihaza sağlamlık testi uyguladı.

~Videoyu 3,35'ten itibaren izlemeye başlayabilirsiniz.

Anahtarla çizilme testinden ve ateş ile ekranda kara delik oluşma testinden başarıyla geçen Redmi Note 7, bükülme testinde ise hayal kırıklığı yaşatıyor. Videoda görüldüğü üzere telefon, ufak bir şekilde bükülmeye başlandığında ekranı işlevini kaybediyor ve siyah bölgeler oluşuyor. Videodaki kişi cihazı biraz daha büktüğünde ise Note 7'nin arka tarafında bulunan cam, deyim yerindeyse tuzla buz oluyor.

Bükülme testinde her ne kadar başarısız olsa da Redmi Note 7, fiyatına göre oldukça performanslı ve şık görünümlü bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Redmi'nin arka yüzeyde cam kullanmış olması, cihazın dayanıklılığını azaltsa da normal kullanım şartları altında cihazın fiziksel olarak bütünlüğünü koruyabileceğini söyleyebiliriz.