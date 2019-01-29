Çin yerel saatiyle sabah 10’da, Xiaomi’nin resmi sitesi üzerinden satışa çıkarılan Redmi Note 7’lerin tamamı 10 dakika 56 saniyede tükendi.

Çinliler, Xiaomi’nin Redmi Note 7 modeline büyük ilgi gösteriyorlar. Daha önceki iki partide de çok hızlı tükenen bu telefonlar, ilk partide 8 dakika 35 saniyede, ikinci partide ise yalnızca 2 dakika 50 saniyede tamamen tükenmişti. Firma bu partilerde kaç telefon satışa çıkardığını açıklamazken, yeni serinin ise 1 Şubat’ta çıkacağını söyledi.

Redmi Note 7’nin özellikleri arasında 6.3 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 660 işlemci, 6 GB’a kadar RAM ve 64 GB’a kadar da hafıza var. Telefonun bataryası ise 4000 mAh. Arka kısmı camdan imal edilen telefonun önünde 13 MP kamerası var. Arka tarafta ise biri 48 MP, biri 5 MP olan ikili kamera sistemi bulunuyor.

Redmi Note 7 versiyonları arasında 3 GB RAM + 32 GB Hafıza, 4 GB RAM + 64 GB Hafıza ve 6 GB RAM + 64 GB Hafıza içeren versiyonlar bulunuyor. Firmanın bu hafta içerisinde yeni, 4 GB RAM + 128 GB Hafıza sahibi verisyonu tanıtması bekleniyor.