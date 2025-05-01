Visa, yeni yapay zekâ sistemiyle alışverişi dijital ajanlara devreden bir çözüm tanıttı. Kullanıcıların belirlediği sınırlar dahilinde alışveriş yapay zekâya emanet.

Visa, yapay zekâyla alışveriş yapmanın önünü açıyor. Şirketin duyurduğu yeni sistem sayesinde artık sizin yerinize ürün arayan, seçen ve satın alan dijital ajanlar devreye giriyor. Hedef ise bu yeni alışveriş tarzını hem daha güvenli hem de kolay yönetilebilir bir hâle getirmek.

Visa, “Intelligent Commerce” adını verdiği yeni sistemiyle yapay zekânın kullanıcılar adına çevrimiçi ürün araması, seçim yapması ve ödeme sürecini tamamlamasını mümkün kılacak.

Visa, yapay zeka ile alışverişin geleceğini başlatıyor

Kullanıcılar ise harcama sınırlarını ve tercihlerini belirledikten sonra gerisini bu yapay zekâ sistemine bırakabilecek. Şirket, bu çözümün arkasında Anthropic, IBM, Microsoft, OpenAI ve Stripe gibi birçok teknoloji şirketiyle iş birliği yaptığını açıkladı. Örneğin, bir kullanıcı “Ayda 1000 TL’ye kadar market alışverişimi sen yap” diyerek yapay zekâya yetki verebilecek. Alışverişin arka planındaki ödeme altyapısını, güvenlik detaylarını ve kişiselleştirmeyi ise Visa üstlenecek.

Visa, bu yeni sistemi yıllara dayanan yapay zekâ ve güvenlik alanındaki deneyimlerine dayanarak oluşturdu. Şirket, sistemde kart bilgilerini korumak için token teknolojisine, kimlik doğrulama adımlarına, alışverişi kişiselleştiren çözümlere ve anlık işlem kontrolüne yer verdiğini açıkladı. Aynı zamanda geliştiriciler için sunduğu API’lar ve iş ortaklığı programlarıyla bu teknolojiyi yaygınlaştırmayı hedeflediğini de paylaştı.

Visa, yapay zekâ destekli alışverişin güvenli, kişiselleştirilmiş ve sorunsuz bir deneyim sunmasını amaçladığını açıkladı. Şirket, bu yeni dönemde kullanıcıların ve satıcıların yapay zekâ ile entegre ödeme çözümlerine daha kolay ulaşabilmesi için çalışmalar yürüttüğünü de belirtti.