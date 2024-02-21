Bilgisayarımızdaki internet tarayıcısında kullandığımız reklam engelleme uzantıları, hayat kurtarıcı olabiliyor. Ancak bizim bahsedeceğimiz, telefonlardaki reklam engelleyiciler. Bilgisayarlardaki kadar etkili olmama sebepleri ne?

Herhangi bir bilgisayara yüklediğimiz reklam engelleme uzantılarının kurulumu ve çalışma şekli genellikle sorunsuzdur. Hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın, birkaç tıklama yaparak hemen aktif hâle getirebilirsiniz. Bazıları kasma gibi problemlere yol açsa da iyi bir reklam engelleyici bulmak çok zor değil.

Sözün özü, bilgisayarlarımıza reklam engelleyici uzantısı yüklemek oldukça zahmetsiz, kolay ve etkili bir işlem. Peki telefonlar için aynı şey neden değil? Bilgisayarlardaki kadar sorunsuz bir şekilde neden kullanamıyoruz?

Reklamlar, trafikten para kazanmak ve kullanıcıların taleplerini takip etmek için en önemli araç denebilir.

Reklamların ana amacı, hedef kitleye uygun reklam içerikleri sunmak ve buradan gelir elde etmek. Ancak bu reklamlar bazen sinir bozucu olabiliyor ve kullanıcılar, reklam engelleyicilere yönleniyor. Hatta 530 milyondan fazla telefon kullanıcısı, mobil cihazlarında reklam engelleyici kullanıyor.

Telefonlar için reklam engelleyicileri kullanmak bilgisayarlara kıyasla biraz daha zor.

Bilgisayarların aksine iOS ve Android gibi mobil işletim sistemleri, uygulamalarla işletim sistemi arasındaki etkileşimi kısıtlıyor. Güvenliği artırmak için yapılan bu işlem, reklam engelleyici uzantıların mobil cihazlarımızda kurulumunu ve kullanımını zorlaştırıyor. Hatta bazıları, reklam engelleyicileri sisteminden tamamen hariç tutuyor.

Örneğin Chrome’un mobil tarayıcısı, reklam engelleme uzantılarına hiçbir şekilde izin vermiyor. YouTube reklam teknolojisinde yapılan değişiklikler artık YouTube reklamlarını mobil cihazlarda da engellemenin önüne geçiyor. Sıkı güvenlik önlemleri, reklam engelleyici uzantılarının telefonlarımızda kullanılmasını zorlaştırıyor yani.

Mobil uygulamaların ayrı ayrı bölümler olarak değerlendirilmesi ve işletim sistemiyle sınırlı etkileşim, reklam engelleyicilerin bilgisayarlara kıyasla daha karmaşık olmasına sebep oluyor.

Ayrıca reklam engelleyiciler genellikle uygulama tabanlı.

Tüm bu karmaşıklığın yanında, YouTube gibi uygulama tabanlı platformlar, her uygulama için ayrı bir reklam engelleme sistemi bulunmasını zorunlu kılıyor. Bu yüzden bilgisayarlarda olduğu gibi tek ve kapsamlı bir reklam engelleme uzantısının işlevini yerine getiremiyor.

Ancak yerleşik reklam engelleyici sunan mobil tarayıcılar da var:

Opera

Yandex Browser

Firefox

Samsung Internet

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