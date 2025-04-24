Futbol temalı aksiyon oyunu Rematch'in 19 Haziran 2025 tarihinde çıkışıyla birlikte Xbox Game Pass'e ekleneceği duyuruldu.

Futbol temalı aksiyon oyunu Rematch, 19 Haziran 2025’te çıkış yapacak. Oyunun çıkış gününde Xbox Game Pass kütüphanesinde yer alacağı da duyuruldu. Oyuncular belirtilen tarihten itibaren oyunu deneyimleyebilecek.

Rematch, futbolun klasik formülüne karşı farklı bir yaklaşım ile karşımıza çıkacak. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda oyuncular sadece topun peşinden koşmayacak; takım içindeki konumlanmaları ve bireysel kararları da oyunun gidişatını etkileyecek.

Şimdiden merakla bekleniyor

Faul, ofsayt gibi geleneksel kuralların bulunmadığı oyun, dinamik yapısıyla tempoyu sürekli yüksek tutacak. Sahadaki başarı ise tamamen oyuncunun reflekslerine ve anlık pozisyon bilgisine bağlı.

Tamamen takım tabanlı çevrimiçi modlara sahip olan oyun, her maçta adil bir deneyim sunmayı hedefliyor. Tek başına ya da arkadaş grubuyla rekabete katılmak mümkün. Öte yandan her sezonda yeni içerikler, oyun modları ve kişiselleştirme öğeleri oyunculara sunulacak. Oyunun çıkışıyla birlikte oyuncular, farklı sürümler arasından seçim yaparak oyun içi kozmetiklere de erişebilecek.

Daha çıkış yapmadan oyun dünyasında adından söz ettirmeyi başaran Rematch’in, 19 Haziran 2025’te Xbox Game Pass’e gelmesi şimdiden merakla bekleniyor.