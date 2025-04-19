Microsoft, Xbox ve PC'de Game Pass kütüphanesini genişletmeye ve pazarlama bütçesini de artırmaya devam ederken, abonelik sisteminin herkese hitap etmediği gerçeğini de göz ardı etmedi.
Xbox patronu Phil Spencer, katıldığı bir programda ele aldığı konularda bugüne dek Game Pass'i savunanları kızdırabilecek açıklamalarda bulundu.
Game Pass "zorunluluk" değil "seçenek"
Variety’ye konuşan Phil Spencer, Game Pass’in oyun dünyasındaki rolünü değerlendirirken, hizmetin bir “zorunluluk” değil, sadece bir “seçenek” olduğunu vurguladı:
Spencer, hizmetin PC ve bulut alanında ciddi bir büyüme yakaladığını ancak konsol tarafında büyümenin sınırlı olduğunu belirtti.
"Game Pass herkese hitap etmiyor"
Övülecek noktaları kadar eleştirilmesi gerekilen konular olduğunu söyleyen Phil Spencer, Game Pass’in herkese hitap etmediğini açıkça ifade etti:
Yani kısaca eğer oyunlarla aranız sıkı fıkı değilse, belki de yıllık abonelik yerine ihtiyacınız olan oyunları tek tek satın almak daha akıllıca olabilir. Ama her gelen oyunu deneyecek kadar oyunlara vakit ayırıyorsanız Game Pass hâlâ tartışmasız cüzdan dostu hizmet.
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