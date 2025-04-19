Birçoğumuzun en az bir kez abone olduğu Game Pass hizmeti ile ilgili Xbox patronu Phil Spencer'dan önemli açıklamalar geldi.

Microsoft, Xbox ve PC'de Game Pass kütüphanesini genişletmeye ve pazarlama bütçesini de artırmaya devam ederken, abonelik sisteminin herkese hitap etmediği gerçeğini de göz ardı etmedi.

Xbox patronu Phil Spencer, katıldığı bir programda ele aldığı konularda bugüne dek Game Pass'i savunanları kızdırabilecek açıklamalarda bulundu.

Game Pass "zorunluluk" değil "seçenek"

Variety’ye konuşan Phil Spencer, Game Pass’in oyun dünyasındaki rolünü değerlendirirken, hizmetin bir “zorunluluk” değil, sadece bir “seçenek” olduğunu vurguladı:

“Game Pass’i her zaman oyun oynamak isteyen insanlar için alternatif bir seçenek olarak gördüm. İnsanların oynaması için free-to-play, doğrudan satın alma, indirimli oyunlar gibi farklı modellerimiz var. Game Pass sadece bunlardan biri.”

Spencer, hizmetin PC ve bulut alanında ciddi bir büyüme yakaladığını ancak konsol tarafında büyümenin sınırlı olduğunu belirtti.

“PC’de iyi bir büyüme sağlıyoruz. Bulut tarafında da kullanıcı sayısı ve oynama süresi açısından artış var. Konsol tarafı ise köklü ve sağlam bir yapı. Yine de burada da Game Pass önemli bir rol oynamaya devam ediyor."

"Game Pass herkese hitap etmiyor"

Övülecek noktaları kadar eleştirilmesi gerekilen konular olduğunu söyleyen Phil Spencer, Game Pass’in herkese hitap etmediğini açıkça ifade etti:

“Yılda sadece bir ya da iki oyun oynuyorsanız aslında Game Pass sizin için ideal bir model olmayabilir. Gidio o iki oyunu doğrudan satın almanız daha mantıklı olur ama burada önemli olan oyuncuların seçim şansı olması.”

Yani kısaca eğer oyunlarla aranız sıkı fıkı değilse, belki de yıllık abonelik yerine ihtiyacınız olan oyunları tek tek satın almak daha akıllıca olabilir. Ama her gelen oyunu deneyecek kadar oyunlara vakit ayırıyorsanız Game Pass hâlâ tartışmasız cüzdan dostu hizmet.

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