Renault'un elektrikli otomobili Renault Zoe, Avrupa'daki araçları değerlendiren Euro NCAP testlerine katıldı. Araç, yapılan testlerde hayal kırıklığı yaratarak oldukça başarısız sonuçlar verdi.

Fransa merkezli dev otomobil üreticisi Renault’un ilk olarak 2012 yılının sonunda piyasaya sürdüğü elektrikli araç Renault Zoe, yıllardır dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri arasında yer alıyor. Bu aracın en son modeli şimdi de Euro NCAP (Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı) çarpışma testlerinde yer aldı.

Uzun yıllardır Avrupa pazarındaki otomobillerin sağlamlığını test eden Euro NCAP, 2021 Renault Zoe’nun test sonuçlarını tüm dünya ile paylaştı. Paylaşılan sonuçlarda, 2013 yılındaki testlerden ‘beş yıldız’ almayı başaran Zoe’nun sınıfta kaldığı gözlemlendi.

Zoe, testlerden sıfır çekti

Euro NCAP tarafından paylaşılan raporlara göre otomobil, testlerden herhangi bir yıldız alamadı ve ‘sıfır’ çekti. Paylaşılan verilerde aracın, yetişkin yolcu korumasında %43, çocuk yolcu korumasında %52, yaya gibi korunmasız yolcuların korunmasında %41, Güvenlik Asistanı kategorisinde ise %14’lük başarı oranları sağladı. Ortaya çıkan bu düşük veriler birçok uzmanın kafasında aracın güvenliği ile ilgili soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

Paylaşılan sonuçlarda, aracın testlerde en yüksek puanı aldığı kategori ‘çocuk yolcu’ kategorisi olduğu, en düşüğün ise ‘Güvenlik Asistanı’ kategorisi olduğu gözlemlendi. Aracın çocuklara yönelik testlerde toplam 25,9 puan alarak %52’lik bir orana ulaştığı ifade edildi. Euro NCAP, 10 yaşında bir çocuğun fiziğine sahip bir manken üzerinde yapılan testler sonucunda da elektrikli aracın boyun kısmına zayıf, kafa ve göğüs kısmına ise yetersiz koruma sağladığını aktardı.

Güvenlik Asistanı’nın ise testlerde toplam 2,2 puan alarak %14’lük bir başarı oranı sağladığı ortaya çıktı. Euro NCAP, emniyet kemeri hatırlatma sisteminin tüm koltuklarda standart olduğunu; ancak yorgunluk algılama sisteminin araçta bulunmadığını belirtti. Buna ek olarak aracın, Otonom Acil Frenleme (AEB) ve Şerit Takip Testlerinden de sıfır puan aldığı da açıklamalar arasında yer aldı.

"Renault Grubu hayal kırıklığı yarattı"

Euro NCAP’ın derecelendirmelerinin sürekli olarak güncellendiğini söylememiz gerek. Bu testler, araçların yol kullanımı için sertifikalandırılmalarında kullanılmasa da Avrupa’da bulunan birçok müşteri, bir araç satın almadan önce Euro NCAP testlerinde ortaya çıkan puanlandırmaları göz önünde bulunduruyor. Bu yüzden de oldukça fazla satılan Zoe modelinin bu testleri Avrupa pazarı için büyük önem arz ediyor.

Son olarak bir başka elektrikli araç olan Dacia Spring’in de bu testlerde sınıfta kaldığını belirtmek gerek. Spring, tıpkı Zoe gibi birçok kategoride başarısız sonuçlar verdi ve ‘1 yıldız’ aldı. Euro NCAP genel sekreteri Michiel van Ratingen de bu durumla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Renault bir zamanlar güvenlikte önde gelen otomobil üreticileri arasında yer alıyordu. Ancak Zoe ve Dacia Spring hepimizde hayal kırıklığı yarattı ve elektrikli otomobillere geçişte Renault Grubu’nun güvenlik konusunda sıkıntılar yaşadığını gösterdi.