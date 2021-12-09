Garip bir Tofaş daha ikinci elde satışa çıkmayı başardı. Bir vatandaş, 1994 model Tofaş Şahin S'e Audi A80 motoru taktı. Aracı internet üzerinden satışa sunan vatandaş, neden böyle bir motor değişikliği yaptığına dair bir şey söylemiyor...

Gün geçmiyor ki Türkiye'deki en popüler ikinci el satış sitesinde bir gariplik yaşanmasın. Daha önce, genel olarak fiyatlarla ilgili garip olayların yaşandığı platform, zaman zaman ilginç ilanlara da ev sahipliği yapabiliyor. Şimdi sizlere, o ilginç ilanlardan bir tanesinden bahsedeceğiz. Söz konusu ilan sahibinin neden böyle bir işe giriştiği ise tam bir muamma...

Bir vatandaş, sahip olduğu 1994 model Tofaş Şahin S'i satışa çıkarmaya karar verdi. Bu gayet normaldi. Neticede insanlar, sahip oldukları araçları pekala satmak isteyebilirler. Ancak bu araçta ilginç bir durum var. Araç sahibinin iddiasına göre geçtiğimiz günlerde ilana çıkan araç, bir Audi A80 motoruna sahip. Akıllardaki tek soru ise bu işlemin neden yapıldığı...

İşte Audi A80 motoruna sahip olan 1994 model Tofaş Şahin S

Çankırı'da bulunan araçla ilgili detaylara baktığımızda, çok büyük bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Araç sahibi, 1994 model Şahin'inin yürüyeninde herhangi bir problem olmadığını söylüyor. Ayrıca şanzıman ve diferansiyel de sağlammış. Tofaş Şahin S'e Audi A80 motoru takarak kullanan satıcı, model yükseltmek için aracını satmaya karar verdiğini ifade ediyor.

Tofaş'ın kuş serisi araçlarına yapılan ilk ilginçlikler elbette bu değil. Üstelik bu araçlar, trafikte en çok sayıda bulunan modeller olarak biliniyorlar. Ne diyelim, dileriz gün gelir ve vatandaşlar, bu tür araçlara binmek zorunda bile kalmazlar...