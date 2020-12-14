Yeni Renault Zoe Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı

Renault, tam elektrikli kompakt otomobili Zoe'nin üçüncü neslini Türkiye'de satışa sundu. Önceki nesilden daha gelişmiş özelliklere sahip olan Zoe, daha büyük bir batarya ve daha verimli sürüş deneyimi sunuyor.

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil markalarından bir tanesi olan Renault, tam elektrikli aracı Zoe'nin yeni versiyonunu ülkemizdeki sürücülerle buluşturdu. İlk iki nesil Zoe'ye göre daha gelişmiş özelliklere sahip olan araç, ülkemizdeki sürücülerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Renault'un yenilenen minik elektrik motorlu aracı, otomobil tutkunlarına neler vadediyor?

Renault Zoe'nin ilk serisi, 2012 yılında Paris'te duyurulmuştu. Yıllar içerisinde oldukça popüler hale gelen Zoe, Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş'a göre de Avrupa'nın en çok satan elektrik motorlu aracı. Üçüncü nesilde daha uzun menzil ve daha verimli bir sürüş için önemli iyileştirmeler yapan ekip, yeni Zoe'nin tüketiciler tarafından beğenileceğini, Avrupa'nın en çok tercih edileni olmaya devam edeceğini düşünüyor.

Yeni Renault Zoe'nin tasarımı, daha yüksek verimlilik için elden geçirildi

Renault yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre Zoe, 395 kilometre menzile sahip. Doğru akım aracılığıyla şarj edilebilen 52 kWh bataryaya sahip olan Zoe, önceki nesillere göre daha kısa süre içerisinde şarj oluyor. Ayrıca frenleme sırasında ortaya çıkan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren Zoe, bu sayede çalışırken aynı zamanda şarj oluyor.

Renault Zoe'nin en dikkat çekici özelliği, "Mod B" isimli teknoloji. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar, yeni Zoe'yi tek pedalla kullanabiliyorlar. Şöyle ki; bu teknoloji, gaz pedalı bırakıldığı anda aracın otomatik olarak frenleme yapmasını sağlıyor. Bu sayede de araç, kendi kendine yavaşlıyor.

Zoe, iç tasarımıyla da kullanıcılar için şık bir yaşam alanı sunacak gibi görünüyor. 10 inç büyüklüğündeki gösterge ekranı ile 7 inç büyüklüğündeki multimedya ekranına sahip olan Renault Zoe, hem sürücü hem de yolcular için eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Ayrıca bu aracın iç tasarımında kullanılan her malzeme, geri dönüştürülmüş şekilde üretildi. Örneğin araçtaki plastik aksam plastik şişelerden, kumaş aksam ise kumaş artıklarından geri dönüştürülerek sağlandı.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, üçüncü nesil Zoe'nin sunduğu özelliklerin, sektördeki pozisyonlarını daha da güçlendireceğini ifade ediyor. Elektrik motorlu otomobil pazarının her gün biraz daha büyüdüğünü ifade eden Çağdaş, Renault'un da bu konuda öncülerden olmaya devam edeceğini belirtiyor. Son olarak; Türkiye pazarına giriş yapan yeni nesil Zoe'nin başlangıç fiyatının 349 bin 900 TL olduğunu belirtelim.