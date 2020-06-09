Repack ve Reloaded Oyunların Saçtığı Büyük Tehlike

Korsan oyun veya crack indirmek istediğinizde karşınıza çıkacak terimlerden biri Repack, diğeri Reloaded olur. Bunlar aslında ne anlama geliyor? Ne kadar tehlikeliler? Sizler için bu soruların cevabını veriyoruz. Hoş geldiniz.

Oynadığımız tüm oyunların arkasında kocaman bir emek yatar. Birçok kişi bu oyunlar için gecesini gündüzüne katarak çalışır ve bazen karşımıza çok beğendiğimiz şaheserler çıkar. Korsan oyun indirmek ise bu emeği hiçe saymak anlamına gelir. Her ne kadar korsana karşı olsak da hepimiz en az bir kez korsan oyun yoluna girmişizdir. Bunun “yüksek fiyat, oyun deneme” gibi farklı farklı sebepleri olsa da herhangi bir sebep korsan oyun indirmeyi haklı kılmaz.

Biz de sizler için korsan oyun indirmek istediğinizde karşınıza çıkacak olan Repack ve Reloaded terimlerinin ne olduğunun cevabını vereceğiz. Bununla birlikte, bu oyunları indirmenin ne kadar büyük bir tehlike saçtığını da gözler önüne sereceğiz.

Repack / Reloaded oyun nedir? Farkları nelerdir?

Öncelikle Repack ile başlayalım. Repack oyunlar, oyun dosyalarının büyük bir bölümünün sıkıştırıldığı, bazı bölümlerinin de silindiği oyunlara verilen isimdir. Bu tür oyunları indirdiğinizde fark edeceğiniz ana değişiklikler genelde dil seçenekleri ve ara sahneler olacaktır. Bu oyunlarda İngilizce harici dil seçenekleri silinir ve ara sahnelerin kalitesi çok büyük oranda düşürülür. Bu oyunları genelde Fit-Girl, Black Box ve RG Mechanics gibi grupların yayınladığını görürsünüz..

Reloaded ise aslında bir korsan oyun - crack grubudur ancak günümüzde internette yayılan birçok korsan oyun da grup fark etmeksizin Reloaded olarak geçer. Bu tür korsan oyunların boyutu genellikle yüksek olur ve oyunlar olduğu gibi karşınıza çıkar. Tüm dil seçenekleri, tüm bölümler, tüm ara sahneler tamamen yüklü bir şekilde paketin içinde gelir. Bu tür oyunları genellikle Codex, Skidrow, Reloaded gibi gruplar yayınlar.

Anlayabileceğiniz üzere Reloaded ve Repack arasındaki ana fark da boyut ve içerik farkıdır. Oyun aynı olsa da oyundaki seçenekleriniz ve kalite farklı olacaktır. Bunun yanı sıra Repack oyunların dosyaları sıkıştırılmış olduğu için yükleme süresi de oldukça fazla zaman alabilir. Bu da uzun süreler boyunca %100’e yakın CPU ve RAM kullanımı anlamına geliyor.

Repack / Reloaded oyun yüklerken neden sürekli virüs uyarısı alıyorum?

Korsan oyun yüklemeye çalıştığınız zaman genelde bilgisayarınızı virüslerden korumaya yarayan yazılımlar, bu oyunları yüklemenize engel olur ya da genel olarak virüs uyarısı verir. Bunun sebebi, crack olarak bahsettiğimiz ve korsan oyunu oynamanıza yarayan dosyaların bilgisayardaki dosyalara etki edecek olmasıdır. Buna örnek olarak Steam tabanlı bir oyunun dosyalarında bulunan steamapi.dll dosyasını gösterebiliriz.

Korsan oyunların crack dosyalarında genellikle steamapi.dll dosyası da bulunur. Bu crackli dosya, oyunun internet ve Steam ile bağlantı kurmasını engeller. Bunu yapmasının sebebi, Steam’in oyunun satın alınıp alınmadığını kontrol etmesini engellemektir. Bu şekilde korsan oyun satın almadan oynanabilir hale gelir ve bunu engelleyecek hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla bu tür dosyalar bilgisayardaki dosyaları da etkileyeceği için virüs uyarısı verir.

Peki Reloaded / Repack oyunlar gerçekten virüslü mü?

Bu sorunun tüm oyunlar için net bir cevabı yok ancak bu tür oyunların büyük bir kısmının virüs içerme riski inanılmaz derecede yüksek. Özellikle Repack oyunlar çok büyük boyutlu oyunların sıkıştırılmış hali olduğu için kurulum esnasında bilgisayarın donanımını çok fazla kullanmaya çalışabiliyor. Bu tarz durumlarda da akıllara direkt olarak bitcoin madenciliği yapılması gibi durumlar geliyor.

Bu tarz oyunların yüklenmesi sırasında sizden bazı izinler istenebiliyor. Bunlardan biri de antivirüs programını kapatmak oluyor. Oyun kurulumu esnasında virüs programının açık olması durumunda bazı dosyaların yüklenmesi bu programlar tarafından engelleniyor. Bunun sebebi de Reloaded ve Repack oyunların crack dosyalarında genel olarak görülen bir kötü amaçlı yazılım olan Trojan virüsünün tespit edilmesi.

Bu tarz bir senaryoda “Aman ne olacak sanki? Tek başına trojan ne yapabilir?” gibi bir düşünceye kapılmak çok yanlıştır zira işini iyi bilen bir yazılımcı bir açık bularak aslında kötü amaçlı bir yazılımı sizlere oyun dosyası gibi göstererek bilgisayarınıza yüklemenizi sağlayabilir. Bu yazılımlar da trojan, keylogger ve bunun gibi birçok kategoride boy gösterebiliyor. Son zamanlarda internette dolaşan birçok korsan oyun bu virüsleri içerisinde barındırıyor.

İndirdiğim oyunda virüs olduğunu nasıl anlarım?

Her şeye rağmen korsan oyun indirdiyseniz ve bu oyunun virüslü olduğundan şüpheleniyorsanız, bilgisayarınızda göze çarpan bazı belirtilere bakabilirsiniz. Bunlardan biri, fareyi hareket ettirmediğiniz zamanlarda ortaya çıkabiliyor. Bitcoin madenciliği için bilgisayarınızı kullanmaya çalışan kötü amaçlı kişiler, oyunlara bu tarz bir yazılım entegre edebiliyor. Kullanıcı bunu anlamasın diye fare hareketinin kesildiği anlarda işlem başlıyor. Bu virüsü fareyi bıraktığınızda bilgisayarınızın çok fazla yavaşlamasından anlayabilirsiniz.

Elbette korsan oyunların yarattığı risk bununla sınırlı değil. Bazı korsan oyun siteleri, bu oyunların içerisine keylogger gibi bilgi çalma amaçlı yazılımlar da entegre edebiliyor. Bunun yanı sıra kişisel verilerinizi çalabilen ve hatta para ödemenizi zorunlu kılan fidye yazılımları bile bu dosyaların içerisine yüklenebiliyor. Kişisel verilerinizi karşı tarafa gönderen yazılımların fark edilmesi zor olsa da durum fidye boyutuna geçtiğinde artık yapılabilecek pek bir şey kalmıyor.

Bu virüsler yalnızca oyun dosyaları içerisinde bulunmuyor. Kimi yazılımlar, oyunun kurulum dosyasına entegre ediliyor ve kurulum aşamasında bilgisayara yükleniyor. Dolayısıyla antivirüs programını kapatmak, bu gibi kötü amaçlı yazılımlara kapıyı açıp “Hoş geldin” demekten farksız. Dolayısıyla eğer bilgisayarınızda performans kayıpları yaşıyorsanız, acil bir şekilde bilgisayarınıza virüs taraması yapmanızı öneririz.

Korsan oyun indirmek yerine nasıl bir yol izleyebilirim?

Bir şeyi kabul etmemiz gerekiyor ki son zamanlarda piyasaya sürülen oyunların fiyatları gerçekten de oldukça tuzlu. Bunun sebebi, oyun yayıncılarının kalite ve tür fark etmeksizin belirli ve yüksek bir standartta fiyat politikası uygulamaları. AAA olarak bahsettiğimiz büyük bütçeyle geliştirilen oyunlar, bu bağlamda çok daha yüksek fiyatlara satılıyor. Bu yüzden oyunlara çok fazla para vermek istemediğinizi anlıyoruz.

Bunun önüne geçmek için Steam, Epic Games gibi platformlardaki indirimleri takip etmenizi öneriyoruz. Biz de Webtekno ekibi olarak bu oyun mağazalarında gördüğümüz dişe dokunur indirimleri sürekli olarak sizlerle paylaşıyoruz. AAA oyunlar da dahil olmak üzere birçok güzel oyun indirime giriyor.

Örnek vermek gerekirse Epic Games’te Grand Theft Auto V, Borderlands 3 gibi oyunların ücretsiz olmasını ve Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 gibi oyunların indirimlerle çok daha ucuz şekilde alınabilmesini gösterebiliriz. Korsan oyun indirmek yerine bu indirimleri kovalarsanız hem oyunlara güvenli bir şekilde sahip olursunuz hem de güncellemeleri çıktığı gibi indirme şansı yakalarsınız.

Reloaded ve Repack oyun nedir? sorusunun cevabını vererek bu oyunların nasıl bir risk taşıdığını gözler önüne serdiğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Korsan oyunların taşıdığı riskin yanı sıra yasal olmadığını da söylemekte fayda var. Bizleri takipte kalarak istediğiniz oyunlar indirime girdiğinde bundan haberdar olabilirsiniz.