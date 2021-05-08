Resident Evil Village, Steam'de Anlık Oyuncu Rekoru Kırdı

2 Mayıs’ta demo sürümü kullanıma açılan Resident Evil, 7 Mayıs’ta tam olarak çıkış yaptı. Oyun, ilk gününde aynı anda 100 binden fazla kişi tarafından oynandı. Resident Evil Village, serinin PC’de aynı anda oynayan kişi sayısı rekorunu büyük farkla kırdı.

Resident Evil Village, serinin PC’deki başarısını yeni bir noktaya getirdi. Steam Database’e göre oyun, 101 bin 376 eş zamanlı oyuncuyla Steam’de serinin rekorunu kırdı. Bu sayı, önceki oyunlarınkinden kat kat yüksek olarak oyunun başarısını kanıtladı.

Resident Evil Village, anlık oyuncu sayısı açısından serinin en başarılı oyunu oldu. Rekorun önceki sahibi Resident Evil 2 ise aynı anda 74 bin 227 oyuncu tarafından oynanarak unvanın sahibi olmuştu. Yeni oyun ise önceki rekorun üzerine 25 bin kişiden fazla fark atarak net bir başarı sergiledi.

Serinin rekorunu kırdı

2 Mayıs’ta demo sürümüyle oyuncuların beğenisine sunulan Resident Evil Village, dün tam anlamıyla çıktı ve serinin hayranları Steam’e akın etti. Aynı anda oynayan oyuncu sayısı 101 bin 376’ya ulaşan oyun, serinin PC rekorunu kırdı. Böylece aynı anda en çok oyuncu ağırlayan ikinci oyun 74 bin 227 ile Resident Evil 2, üçüncü oyun ise 60 bin 293 ile Resident Evil 3 oldu.

'Rahatsız edici bir Disneyland

Resident Evil, 2017’de can çekişen bir seri olarak anılıyordu. Hatta oyunun yapımcısı Capcom, şirket olarak zor bir dönemdeydi. O dönem çıkış yapan Resident Evil 7’yi aynı anda oynayan kişi sayısı ancak 20 bine ulaştı. Fakat bu başarı bile Resident Evil’ın sorunlu çıkışından sonra biraz toparlanmak için yeterli oldu.

Yıllar sonra serinin yeni oyunu Resident Evil Village, 2021’in en hızlı başarı yakalayan oyunlarından biri oldu. Büyük bir yeni nesil yapım olarak değerlendirilen oyunun çıkışı, demo kampanyalarıyla da birlikte ses getirdi. IGN, oyunu “rahatsız edici ve ölümcül bir Disneyland” olarak değerlendirdi ve 10 üzerinden 8 puan verdi.

Oyun, şu anda Steam üzerinde 279 TL'den satışa sunuluyor. Buradaki bağlantıya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.