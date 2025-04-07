Bazı tasarımlarda geleceğe doğru koşarken bazılarında ise zaman tersine akıyor. Geçmişin şıklığına, sadeliğine ve ruhuna dokunan retro tasarımlı elektrikli arabalar tam da bunun örneği.

Elektrikli arabalar günümüz ulaşımında öne çıkarken bir yandan da sahneyi retro tasarımlı olanlar paylaşıyor.

Onlara baktığımızda bir yandan 70’lerin ruhunu hissederken bir yandan da “Hoş geldin 21. yüzyıl.” diyorsunuz. İşte karşınızda dikkat çeken retro ruhlu elektrikli arabalar.

Volkswagen ID.Buzz-Modern zamanların hippi’si

İkonik Volkswagen T1 minibüsünü bilmeyen yoktur. Hani şu üstü çiçek desenli, “peace and love” yazılarıyla gezen. VW işte tam onu aldı ve elektrikli ID.Buzz’a dönüştürdü.

Tasarımı tamamen geçmişe saygı duruşu ama teknolojisi çağın ilerisinde. Geniş iç hacmi, çift renkli dış görünüşü ve fütüristik far tasarımıyla âdeta geçmişin kalbini çalıp bugünün içine koymuşlar.

400 km’ye kadar menzil sunuyor, aynı zamanda hem aile arabası hem de bir tarz bildirimi. Çocukları okula bırak, sonra sahil yoluna çık. Hepsi ona yakışıyor.

Renault 5 E-Tech-Fransızların yeniden doğuşu

1970’lerde Avrupa yollarında fink atan, ufak tefek ama yaramaz bakışlı Renault 5 geri döndü. Üstelik tamamen elektrikli. Yeni hâliyle de aynı ruhu koruyor: köşeli hatlar, sade farlar ve minimal ama sevimli bir duruş.

İçine oturduğunuz anda sizi karşılayan 10 inçlik dijital ekranlar, yapay zekâ destekli sürüş modları ve hızlı şarj özelliğiyle çok net şunu söylüyor: “Ben retro’yum ama yavaş değilim.” Menzil 400 km civarında.

MINI Cooper SE-Küçük ama asi

Retro deyince MINI’yi anmamak olmaz. Zaten tasarımı başlı başına bir retro başyapıt olan MINI, elektrikli versiyonu SE ile geçmişin zarafetini bugünün çevreci ruhuyla birleştiriyor.

230 km civarında bir menzil sunuyor ama bu arabayı alan zaten uzun yol derdinde değil. Yere yakın sürüş keyfi, ikonik yuvarlak farlar, klasik MINI göstergeleri ve modern LED detaylarıyla yollarla parlıyor.

Fiat 500e-İtalyan stili asla eskimez

Fiat 500 zaten retro tasarımıyla yıllardır dikkat çekiyor ama 500e versiyonu bu işi bir üst seviyeye taşıyor. Kompakt boyutu, yuvarlak hatları ve iç mekânda kullanılan deri-dokulu malzemeleriyle tam bir şehir prensi.

320 km’ye kadar menzil sunuyor. Hem şık hem çevreci hem de park sorunu yok. Bonus: Panoramik cam tavanla gökyüzü hep sizinle.

Hyundai Ioniq 5-Retro gelecekten gelen uzay gemisi

Hyundai bu modelde retro-fütüristik çizgiyi o kadar güzel yakalamış ki gören herkes dönüp bir daha bakıyor. 80’lerin arcade oyunlarındaki arabaları andıran köşeli tasarım, piksel piksel LED farlarla birleşince ortaya nostaljik ama bir o kadar da uzay çağına ait bir otomobil çıkıyor.

440 km civarı menzil, ultra hızlı şarj, dev ekranlar… Yani formu eski, içi uzay gemisi. En güzeli de şu: Sokakta çok tanıdık gibi ama bir o kadar da yeni.

Neden bu kadar seviliyorlar?

Çünkü insanlar artık sadece A noktasından B’ye gitmek istemiyor. O yolda bir his, bir stil, bir anlam da arıyor. Retro tasarımlı elektrikli arabalar tam da bunu sunuyor. Geçmişin sıcaklığı bugünün teknolojisiyle birleşirken çevreye verdiği zarar da indirilmiş durumda.

Sevenlerin belki de en çok durduğu bir diğer nokta ise bu araçlar sadece ulaşım değil, birer karakterin de ifadesi.

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