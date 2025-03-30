Tesla araçlarından biri sular altında kalmıştı, artık hurda gözüyle bakılıyordu ki Youtuber Rich Rebuilds, çöpe atılmak üzere aracı tam bir canavara dönüştürdü.

YouTube’un en yaratıcı ve sınır tanımayan otomobil tamircilerinden Rich Benoit, hurdaya dönmüş bir Tesla Model S’i alıp âdeta bir fenomene çevirdi.

Peki bu araba nasıl sudan çıktı, içine bir V8 motor sığdırıldı ve sonunda nasıl yollara döndü?

Hikâye nasıl başladı?

Bilenleriniz vardır belki, Rich Rebuilds, YouTube kanalında genellikle hasarlı veya atılmış Tesla’ları yeniden hayata döndürüyor. İçeriğimize konu olan Tesla ise diğerlerinden biraz farklı: sular altında kalmış bir Tesla Model S.

Araba, muhtemelen bir sel felaketinde su altında kalmış ve batarya sistemi tamamen kullanılmaz hâle gelmişti. Çoğu insan bu aracı hurda olarak görürdü ama Rich için bu sadece bir başlangıçtı.

Elektrikli otomobilden V8 canavarına dönüşüm

Tesla’nın elektrikli motorları ve batarya teknolojisi oldukça gelişmiş olsa da Rich bu projede farklı bir yol izlemeye karar verdi: klasik bir Amerikan V8 motoru takmak!

Rich, bu proje için 6,2L LS3 V8 motorunu tercih etti. 2011 Chevrolet Camaro SS’den çıkan yüksek performanslı motoru kullandı.

V8’in gücünü arka tekerleklere aktarmak için ise 6 vitesli manuel şanzımanı seçti. Bu, Tesla’nın orijinal tek vitesli elektrikli sisteminden oldukça farklıydı!

Elektrikli araçta egzoz olmaz ama bunda vardı. Artık yakıt yaktığı için özel bir egzoz sistemi tasarlandı. Sonuç: Klasik V8 gürültüsüyle çalışan bir Tesla!

Yenilenen sadece motoru değildi.

Dışarıdan bakıldığında bu araba hâlâ bir Tesla Model S gibi görünse de kaput altı öyle demiyordu. Rich, orijinal gösterge panelini ve dokunmatik ekranı korudu ama motor kontrol sistemlerini komple değiştirdi.

Lüks iç mekân büyük ölçüde korunsa da vites kolu ve debriyaj pedalı eklenerek sürüş deneyimi farklılaştı. Motorun eklenmesiyle tabii ki aracın ağırlık merkezi de değişti ve bu yüzden süspansiyon ayarları yeniden yapıldı.

Dönüşüm, otomotiv dünyasında büyük ilgi gördü.

Ekip, Las Vegas’taki SEMA Show’da sergilenmek üzere aracı ortaya çıkardı. Tahmin edersiniz ki elektrikli aracın içten yanmalı motora dönüştürülmesi otomotiv sektörüne farklı bir bakış açısı getirdi.

Tesla’nın güncel yedek parça ve servis kısıtlamaları, kullanıcıların araçlarını istedikleri gibi tamir etme veya değiştirme özgürlüklerinin kısıtlamasına da neden olunca yeni V8 Tesla, tartışmaların tam merkezinde yer aldı.

Sonuç olarak, Rich Rebuilds'in V8 motorlu Tesla Model S projesi, otomotiv dünyasında sınırlarının zorlanabileceği ve hayata geçirilebileceğini gösteriyor.

Eğer siz de bu çılgın projenin detaylarını merak ediyorsanız, Rich Rebuilds’ın aşağıdaki videosunu izleyebilirsiniz:

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