Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda dahili bir program kaldırma aracı olmasına rağmen kaldırdığınız yazılımlar geride iz bırakır. Bu artık dosyaları ortadan kaldırmak için Revo Uninstaller yazılımını kullanabilirsiniz. Gelin Revo Uninstaller nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, güvenli mi tüm detaylarıyla inceleyelim.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarımıza onlarca yazılım yükler ve kaldırırız. Kaldırma işlemi için Windows’un dahili program kaldırma aracı çoğu zaman yeterlidir. Ancak bazı yazılımlar sistemin farklı klasörlerinde iz yani artık dosyalar bırakır. Bu dosyalardan kurtulmak ve geride hiçbir iz bırakmadan program silmek için Revo Uninstaller yazılımını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Pek çok kullanıcı için Revo Uninstaller gibi bir yazılım kullanmak çok gerekli görünmeyebilir ancak bir türlü silemediğiniz bir programla karşılaştığınız zaman bu yazılımın değerini anlayacaksınız. Son derece basit bir arayüze sahip olan Revo Uninstaller, kolayca kullanılabiliyor. Gelin Revo Uninstaller nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve en önemlisi güvenli mi gibi merak edilen soruları yakından inceleyelim.

Revo Uninstaller nedir, ne işe yarar?

Revo Uninstaller, VS Revo Group tarafından geliştirilen ve Windows işletim sisteminin dahili program kaldırma aracına alternatif olarak üretilmiş bir yazılımdır. Temel olarak Windows aracı ile aynı görevi yapar, program kaldırır. Ancak dahili program kaldırma aracının tam olarak silemediği programları da kaldırabilir.

Pek çok uygulama Windows program kaldırma aracı ile sorunsuz bir şekilde silinebilir. Ancak bazıları, sistemin pek çok farklı klasöründe iz yani artık dosya bırakabilir. Revo Uninstaller ile tüm bu programları geride hiçbir iz bırakmadan silebilir ve geride hiçbir artık dosya kalmadığından emin olabilirsiniz.

Revo Uninstaller nasıl kullanılır?

Adım #1: Buradan Revo Uninstaller yazılımını indirin ve kurulumu tamamlayın.

Buradan Revo Uninstaller yazılımını indirin ve kurulumu tamamlayın. Adım #2: Yazılımı açın.

Yazılımı açın. Adım #3: Silmek istediğiniz programı seçin.

Silmek istediğiniz programı seçin. Adım #4: Moderate modunu seçin.

Moderate modunu seçin. Adım #5: Silme işlemini tamamlayın.

Silme işlemini tamamlayın. Adım #6: Revo Uninstaller yazılımını tekrar açın.

Revo Uninstaller yazılımını tekrar açın. Adım #7: Scan butonuna tıklayın.

Scan butonuna tıklayın. Adım #8: Yazılımın bilgisayarınızı taramasına izin verin.

Yazılımın bilgisayarınızı taramasına izin verin. Adım #9: Silinen programla ilgili iz bulmadıysa işlem tamam.

Silinen programla ilgili iz bulmadıysa işlem tamam. Adım #10: Silinen programla ilgili iz bulduysa silme işlemini onaylayın.

Revo Uninstaller yazılımı ile Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızdaki programları geride herhangi bir iz yani artık dosya bırakmadan silmek için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Söz konusu programı sildikten sonra tarama işlemi yapmanız son derece önemli çünkü yazılım ancak o şekilde artık dosyaları bulabilir.

Silme modunu moderate olarak seçmeniz öneriliyor. Ancak bu modda silme işlemini tamamlayamıyorsanız farklı modları tercih edebilirsiniz. Revo Uninstaller ile gerçekleştirdiğiniz silme işlemi sonrası söz konusu programın bilgisayarınızdan tamamen kaldırılacağını ve en temel verilerin bile silineceğini unutmayın. Yükleme dosyanız varsa sildiğiniz programı yeniden yükleyebilirsiniz.

Revo Uninstaller yazılımının ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunuyor. Ücretsiz versiyonu ile aynı anda yalnızca bir program silebilirsiniz. Revo Uninstaller, hiçbir programı silinmeye zorlayamaz. Düşük boyutlu olması nedeniyle pek çok bilgisayarda başarıyla çalışabilir. Temel kullanım dışında farklı hizmetler almak istiyorsanız yazılımın ücretli versiyonlarını inceleyebilirsiniz.

Revo Uninstaller güvenli mi?

Revo Uninstaller program kaldırma yazılımı hakkında şu an için yapılmış herhangi bir şikayet yok. Bu nedenle güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Revo Uninstaller yükleme dosyasını hangi kaynaktan indirdiğinize dikkat edin. Güvenilir olmayan kaynaklardan indirdiğiniz yükleme dosyaları yanında bazı kötü amaçlı yazılımlar ve virüs taşıyan dosyalar da getiriyor olabilir.

Revo Uninstaller kullanmalı mıyım?

Revo Uninstaller gibi bir yazılım kullanmak tamamen kullanıcının insiyatifine kalmış bir durumdur. Çünkü hem Windows hem de diğer işletim sistemleri dahili olarak bir program kaldırma aracı sunar. İşletim sistemleri tarafından sunulan program kaldırma araçları çoğu program üzerinde etkili bir kaldırma işlemi sunarlar.

Bilgisayarınıza yüklemiş olduğunuz bazı programlar, uygulamalar, yazılımlar ve oyunlar sistemin dört bir köşesine yayılır ve temel ayarlar üzerinde değişiklikler yaparlar. Bu tür programlar kötü niyetli değildir ancak kolay kolay silinmezler. Böyle bir durumla karşılaştığınız zaman elle arama yapmak yerine Revo Uninstaller yazılımını kullanarak geride kalan tüm izleri yani artık dosyaları otomatik olarak ortadan kaldırmanız mümkün.

Geride hiçbir iz bırakmadan program silmenizi sağlayan Revo Uninstaller nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu yazılım hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Revo Uninstaller kullandıysanız deneyiminizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.