Güney Kore menşeli bir oyun değerlendirme sitesinde Riot Games bünyesindeki Riot Forge stüdyosunun, League of Legends evrenindeki Demacia ülkesinde geçen bir oyun geliştirildiği ortaya çıktı.

Riot Games, 2019’da ‘Awaken’ sinematiğini yayınlaması ile birlikte her yeni sezon başında bir sinematik yayınlama geleneği başlatmıştı. Ancak bu sene geçtiğimiz senelerdeki gibi bir sinematik yayınlamaması sebebiyle büyük tepki aldı.

Tepkiler üzerine Riot Games, bu tarz sinematiklere harcanan bütçenin oyuncuları daha da heyecanlandıracak bir takım projeye aktarıldığını belirtmişti. Görünüşe göre Riot Games haklıymış zira şirketin yeni bir oyun geliştirdiği ortaya çıktı.

Yeni oyun, Demasya ülkesinde geçecek ve Ruined King’i geliştiren Riot Forge tarafından geliştiriliyor

LoL’ün 10. yılında Riot Forge isimli bir ekip kurulduğu ve bu ekibe bir grup bağımsız oyun geliştirici şirketi alındığı açıklanmıştı. Riot Forge, başarılı olarak nitelendirebileceğimiz Ruined King oyununu geliştirmiş ve beğeni toplamıştı.

Sızıntıya göre şimdi aynı ekip, Demasya’da geçecek olan ‘Mageseeker: A League of Legends Story’ isimli bir oyun geliştiriyor. Kaynaklara göre oyunun hikayesinin baş karakterlerinden biri Sylas isimli şampiyon olacak.

LoL evreninin hikâyesine Sylas bir büyücü, Demasya da büyücü karşıtı ve büyücüleri tutsak eden bir ülke. Sylas, Lux’ın iyi niyetini kullanarak hapisten kaçıp bir isyan başlatıyor ve Demasya’dan kaçıyor. Ardından Demasya’yı yerle bir etmek için Freljord’a gidiyor ve arkasında bir orduyla Demasya’ya geliyor.

Ancak karşısında aynı kendi gibi büyücü olan ancak Demasya’nın politikaları nedeniyle saklanmak zorunda olan Lux’ı buluyor. Hikâye, en son bu noktada kalmıştı. Muhtemelen bu yeni oyunda hem yukarıda bahsettiğimiz olayların gelişim sürecini, hem de hikâyenin kaldığı noktadan itibaren devamını göreceğiz.