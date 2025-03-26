Ripple ile SEC arasında yıllardır devam eden davanın sona ereceği duyuruldu. İki taraf, anlaşma sağladı.

XRP kripto para birimiyle tanıdığımız Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasında uzun yıllardır devam eden bir dava vardı. SEC, Ripple’ı kayıt dışı menkul kıymet işlemleri yaptığını ve 1,3 milyar doların üzerinde para toplandığını iddia ediyordu.

Tüm kripto dünyasının yakından takip ettiği bu dava hakkında bugün çok önemli bir gelişme yaşandı. Gelen bilgilere göre iki taraf arasında anlaşma sağlandı.

Dava kapatılacak, Ripple’a para iadesi yapılacak

Ripple’ın hukuk bölümünden Stuart Alderoty, resmî X hesabından bir açıklamayla davanın sonlanacağını duyurdu. Alderoty’nin aktardığına göre SEC, geçen hafta temyiz başvurusunu koşulsuz olarak geri çekme kararı aldı.

Ripple ise SEC’in bu adımının ardından çapraz temyiz başvurusunu geri çekmeyi kabul etti. Alderoty, iki tarafın anlaşması sonucunda da davanın sona ereceğini bilgisini paylaştı ve bunun “Ripple-SEC” davası hakkındaki son gönderisi olduğunu belirtti. SEC’in mahkemeye başvurarak devam eden tedbir kararını kaldıracağı da ifade edilmiş.

Anlaşma kapsamında Ripple’a para iadesi de yapılacağı aktarıldı. Buna göre 125 milyon dolarlık para cezasının 50 milyon doları SEC’de kalacak, kalan 75 milyon dolar ise Ripple tarafına iade edilecek.

Davanın sona ermesinin kripto para piyasasının genelini ve XRP’nin fiyatını nasıl etkileyeceğini bekleyip göreceğiz. Bitcoin, bu haberin yazıldığı sırada 87 bin 800 dolar civarından işlem görüyor. XRP ise 2,45 dolar civarında.